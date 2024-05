Meryl Streep a Cannes 2024: 'La scorsa volta avevo 40 anni e pensavo che la mia carriera fosse finita'

Accolta da un'ovazione di oltre due minuti, Meryl Streep ha illuminato con la sua presenza l'apertura di Cannes 2024 ritirando la Palma d'Oro alla carriera e ricordando la sua precedente incursione al festival, quando aveva 40 anni e pensava che la sua carriera fosse finita.

Nel suo discorso, Meryl Streep ha ringraziato Cannes per averla riaccolta dopo 35 anni, quando era intervenuta per accompagnare Evil Angels del 1989. Ha detto che guardare le clip commemorative della sua carriera durante la cerimonia è stato "come guardare fuori dal finestrino di un treno ad alta velocità, guardare la mia giovinezza volare nella mia mezza età, per poi approdare su questo palco dove mi trovo stasera. Così tanti volti e così tanti posti che ricordo".

La difficile carriera di una donna di mezza età a Hollywood

La Streep ha aggiunto: "L'ultima volta che sono stata qui ero già madre di tre figli, stavo per compiere 40 anni e pensavo che la mia carriera fosse finita. Non era un'aspettativa irrealistica per le attrici in quel momento. E l'unica ragione per cui sono qui stasera è grazie agli artisti di grande talento con cui ho lavorato, inclusa Madame La President". Riferimento alla presidente della giuria Greta Gerwig, che l'ha diretta nel 2019 in _Piccole donne.

Meryl Streep: i migliori film da vedere

"Per inciso, era mia figlia quella che picchiava nella clip di Frances Ha. Ma ve ne parlerò più tardi" ha esclamato scherzosamente.

La Streep ha concluso il suo discorso dicendosi "così grata che non vi siate stancati della mia faccia e di non essere scesa dal treno. Mia madre, che di solito ha ragione su tutto, mi disse, 'Meryl, tesoro mio, vedrai. Va tutto così veloce. Così veloce.' E così è stato. Tranne il mio discorso, che è troppo lungo."