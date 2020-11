Mamma, ho perso l'aereo: Chris Columbus commenta quel buco di trama nel film

C'è un buco di trama piuttosto eclatante in Mamma, ho perso l'aereo, ed era ora che qualcuno ne parlasse: ecco cosa ha da dire in merito Chris Columbus, regista del film.

30 anni fa Mamma, ho perso l'aereo cominciava la sua scalata nella classifica dei film di Natale per eccellenza, e dava vita a delle scene, gag e battute indimenticabili che ancora oggi ricordiamo con trasporto e divertimento. Tra queste vi è anche la famosa scena dei Mac 'n' Cheese al microonde, che però Kevin (Macaulay Culkin) finisce con il lasciare lì, senza nemmeno mangiarne un boccone.

Mamma ho perso l'aereo: una scena del film

Un tale buco di trama, onestamente, è imperdonabile, non trovate? Specialmente perché il ragazzino riesce a pianificare tutto nei minimi dettagli per l'arrivo dei due furfanti, Harry (Joe Pesci) e Marv (Daniel Stern).

Così, durante un'intervista con Insider, è il regista Chris Columbus a commentare la faccenda.

"Non ne ho mai parlato prima. Interessante. Non ne ho idea" risponde quando l'intervistatore gli pone il quesito "Se la memoria mi assiste, lui si prepara la cena e poi si fanno vivi Harry e Marv? Onestamente, è un mistero per me. Forse qualcosa è stato tagliato, ma ormai quel filmato sarà irreperibile. Non ne ho idea del perché sia successo, ma adesso la cosa mi attanaglierà e dovrò fare un rewatch non appena possibile".

Per chi non ricordasse la scena in questione, eccoci arrivare in vostro aiuto.

Considerando tutto quello che avrà avuto da fare Kevin quella sera, alla fine ci potrebbe stare che il protagonista di Mamma, ho perso l'aereo sia semplicemente rimasto un po' indietro coi tempi, e sia arrivato a prepararsi la cena leggermente in ritardo, non trovate? Peccato però, quel piatto sembrava decisamente gustoso.