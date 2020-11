Mamma, ho perso l'aereo 2: "Trump ottenne il cameo con prepotenza" svela il regista

Quando sono trascorsi trent'anni dall'uscita di Mamma, ho perso l'aereo, il regista Chris Columbus ha parlato del cameo di Donald Trump nel sequel del film con Macaulay Culkin, spiegando come il tycoon ottenne con prepotenza la realizzazione della scena che non era affatto prevista nella sceneggiatura.

Mamma ho perso l'aereo: una scena del film

Nelle ore che hanno seguito la vittoria elettorale di Joe Biden, sui social è tornato a circolare il fermo immagine che ritrae Donald Trump nella celebre scena che lo ha visto apparire in Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, accompagnato da sfottò tipo "Mamma, ho perso l'America" e via dicendo. Non tutti sanno però che, inizialmente, quel cameo non era affatto previsto, come ha confermato di recente il regista del film, Chris Columbus.

Durante un'intervista rilasciata ad Insider, il regista 62enne ha parlato del sequel del celeberrimo film di Natale uscito esattamente 30 anni, ricordando come voleva girare una scena nella hall del Plaza Hotel, di proprietà dell'ex presidente americano.

"Donald Trump ha detto ok, quindi abbiamo pagato la quota richiesta, ma a quel punto ha anche detto 'L'unico modo in cui potrete usare il Plaza è farmi entrare nel film'". Columbus ha quindi continuato: "Quindi abbiamo deciso di inserirlo nel film, e quando lo abbiamo proiettato per la prima volta è successa la cosa più strana: la gente rideva all'apparizione di Trump è apparso sullo schermo. Così ho detto al mio montatore 'Ok, lascialo nel film. È un momento per il pubblico'. Ma ha comunque fatto il prepotente per ottenere il cameo", ha concluso il regista. Al momento né Trump né i membri del suo staff hanno replicato a tali dichiarazioni di Chris Columbus.

Ricordiamo che Mamma, ho perso l'aereo è uscito nelle sale americane il 16 novembre 1990, mentre in Italia arrivò due mesi dopo, nel gennaio 1991. Da quel momento, il film non è mai mancato nei palinsesti televisivi nelle ultime settimane dell'anno, divenendo un appuntamento fisso per le famiglie di tutto il mondo durante le festività natalizie. Intere generazioni hanno apprezzato la genialità di Kevin McCallister, il bambino interpretato da Macaulay Culkin, rimasto "accidentalmente" a casa da solo durante le vacanze di Natale. Nel secondo film, quello in cui appare anche Donald Trump, Kevin si perde invece a New York e arriva al Plaza Hotel dove chiede al tycoon indicazioni per l'atrio.