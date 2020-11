Mamma, ho perso l'aereo, Chris Columbus contro il reboot: "Che senso ha?"

Mamma, ho perso l'aereo è al centro di un progetto destinato a Disney+ e il regista Chris Columbus ha ora criticato apertamente l'idea di realizzare un reboot del cult.

Il film originale aveva come star Macaulay Culkin e aveva incassato bem 470 milioni di dollari in tutto il mondo.

La nuova versione della commedia Mamma, ho perso l'aereo è stata affidata a Dan Mazer e nel cast ci sono Archie Yates, Rob Delaney ed Ellie Kemper.

Chris Columbus ha svelato, intervistato da Insider, che nessuno lo ha contattato per parlargli del progetto e ha aggiunto: "Si tratta di una perdita di tempo per quel che mi riguarda. Che senso ha?".

Il filmmaker ha aggiunto: "Credo fermamente che non si realizzino remake di film che sono longevi quanto Mamma, ho perso l'aereo. Non puoi creare una magia di nuovo. Semplicemente non può accadere. Quindi perché realizzarlo? Diventa come fare una versione 'dipingi seguendo i numeri' di un film animato della Disney, una versione live-action di quel progetto. Che senso ha? Ed è già stato fatto. Fate altre cose. Anche se si fallisce miseramente, almeno avete ideato qualcosa di originale".

La nuova versione con star Archie Yates, recentemente tra i protagonisti di Jojo Rabbit, avrà tra gli interpreti anche Kenan Thompson, Ally Maki e Chris Parnell.

Fox, prima della fusione con Disney, aveva ideato una versione per adulta della commedia che avrebbe dovuto intitolarsi Stoned Alone e il protagonista poteva essere Ryan Reynolds nel ruolo di uomo che usa droghe leggere e si ritrova a doversi difendere da dei criminali mentre è a casa da solo e sballato dopo aver fumato marijuana. Columbus ha sottolineato: "Cosa si può sapere cosa potrebbe essere. Ascoltate, divertitevi. Provo semplicemente la sensazione che si dovrebbe fare qualcosa di nuovo. La vita è breve".