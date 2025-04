Mamma, ho riperso l'aereo - Chris Columbus: "Vorrei poter tagliare la scena con Donald Trump"

Nel film Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York c'è un famoso cameo di Donald Trump e il regista Chris Columbus ha ora parlato di quella scena, spiegando che sarebbe felice di tagliarla.

Il filmmaker, intervistato da San Francisco Chronicle, ha condiviso le sue preoccupazioni legate al popolare franchise con star Macaulay Culkin.

Una scena che vorrebbe eliminare

Il regista del film Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, arrivato nelle sale nel 1992, ha commentato la presenza di Donald Trump nel sequel dichiarando: "È diventata questa maledizione. È diventata una cosa che vorrei non ci fosse. È diventato un fardello. Vorrei se ne andasse".

La scena in cui appare l'attuale presidente degli Stati Uniti mostra Kevin mentre chiede delle informazioni all'entrata del The Plaza Hotel.

Chris Columbus ha aggiunto: "Non posso tagliarla. Se lo facessi sarei probabilmente espulso dalla nazione. Non sarei considerato adatto a vivere negli Stati Uniti, quindi dovrei tornare in Italia o da qualche altra parte".

Il coinvolgimento di Trump

Il regista, in passato, aveva spiegato che aveva accettato di coinvolgere il miliardario nelle riprese in cambio della possibilità di girare nel lussuoso albergo. Columbus aveva inoltre rivelato che durante la prima proiezione le persone avevano applaudito e reagito in modo entusiastico all'apparizione di Trump, portandolo a dire al montatore di lasciare quel momento nella versione finale del film nonostante avesse considerato il modo in cui era stato coinvolto quasi una forma di bullismo.

Donald Trump aveva replicato dichiarando che era stato 'implorato' di apparire: "Quel cameo ha aiutato a rendere il film un successo. Ma se si fossero sentiti bullizzati o non mi avessero voluto, perché mi avrebbero inserito nel film, lasciandomi lì per oltre 30 anni?".

Columbus ha ora chiarito: "Ha detto che l'ho implorato di apparire, ma non avrei mai implorato qualcuno che non è un attore per coinvolgerlo in un film. Ma eravamo disperati nel tentativo di ottenere le riprese al Plaza Hotel".