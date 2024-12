Mamma, ho riperso l'aereo, Daniel Stern ricorda l'amicizia nata sul set con Macaulay Culkin

Daniel Stern è tornato a parlare dell'esperienza vissuta sul set di Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, ad oltre trent'anni di distanza dalla lavorazione dei film con protagonista il giovanissimo Macaulay Culkin.

Nei due lungometraggi di Chris Columbus, Stern interpreta Marv, uno dei due maldestri ladri, insieme a Joe Pesci. Nonostante non abbia lavorato molto con Culkin nel primo film, l'attore ha confessato di aver approfondito l'amicizia nel sequel.

L'amicizia di Macaulay Culkin con i figli di Daniel Stern

"Siamo diventati più amici la seconda volta" ha dichiarato Stern "Poi i miei figli sono venuti a trovarmi, siamo andati tutti insieme al parco, Mac e i miei figli. Abbiamo giocato a nascondino e abbiamo corso in giro".

Primo piano di Macaulay Culkin

Daniel Stern ha elogiato Macaulay Culkin per come ha gestito l'enorme pressione del film:"Era un ragazzino meraviglioso, con il peso del mondo sulle spalle ad un'età così giovane. Lo ha gestito brillantemente ed è stato incredibile nel film".

La nuova vita di Daniel Stern

Nonostante reciti ancora sporadicamente in qualche produzione, Daniel Stern ha deciso di allontanarsi da Hollywood, dopo aver guadagnato abbastanza da poter vivere grazie agli introiti dei suoi film.

I figli sono stati un enorme fattore motivante e così facendo, la star di Mamma, ho perso l'aereo ha potuto restituire qualcosa alla propria comunità. Oggi trascorre la maggior parte del suo tempo nel suo ranch:"Ho allenato tutte le squadre dei miei figli, ho insegnato nelle loro classi. Ero il responsabile del parco giochi della nostra comunità e ho ricevuto il President's Call to Service Award per il volontariato".

Quest'anno ha pubblicato un memoir intitolato Home and Alone, i cui proventi sono stati donati in beneficenza.