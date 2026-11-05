Mamma, ho perso l'aereo torna a Natale in una versione inedita e "topolosa"

Il classico natalizio con Macaulay Culkin diventa una nuova avventura animata firmata Disney Junior, ma questa volta a restare a casa da solo saranno Topolino e Pluto, alle prese con due insoliti intrusi intenzionati a rubare la cena di Natale.

Le festività si avvicinano e, puntuale come ogni anno, torna uno dei rituali cinematografici più amati del periodo: riguardare Mamma, ho perso l'aereo. Ma per il Natale 2026 Disney ha in serbo una sorpresa che rilegge il film di Chris Columbus in una versione decisamente più adatta ai piccoli spettatori. Si intitola Mickey's Home Alone e mette insieme la comicità del celebre film del 1990 e l'universo di Topolino, con un'avventura animata che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare le famiglie.

Topolino e Pluto dimenticati a casa per Natale

Il primo promo, diffuso da Disney Junior, anticipa una storia che riprende la premessa del film originale, sostituendo però Kevin McCallister con Mickey Mouse e i temibili Harry e Marv con una coppia di antagonisti decisamente meno minacciosi.

La locandina di Mamma, ho perso l'aereo

La trama parte da un programma decisamente allettante: Topolino non vede l'ora di trascorrere il Natale a casa, ma Minnie ha altri piani. A sorpresa, infatti, organizza per tutta la compagnia un viaggio verso un celebre Palazzo di Ghiaccio, con tanto di biglietti già pronti.

Nella fretta di uscire, però, qualcosa va storto: Mickey e Pluto vengono dimenticati a casa, ritrovandosi improvvisamente soli proprio come accadeva al piccolo Kevin nel film interpretato da Macaulay Culkin. La tranquillità delle vacanze domestiche dura poco, perché due intrusi hanno messo gli occhi sulla cena natalizia: un procione e una donnola, descritti da Disney come due avversari particolarmente vivaci.

Mentre Topolino e Pluto devono escogitare un modo per proteggere la casa e il loro pranzo delle feste, Minnie e gli altri cercano disperatamente di tornare indietro. Una situazione che richiama inevitabilmente le disavventure dei McCallister, ma declinata attraverso gag, imprevisti e un'atmosfera pensata per un pubblico più giovane.

Non è la prima volta che Topolino omaggia Mamma, ho perso l'aereo

Per quanto possa sembrare una novità, Mickey's Home Alone non è il primo incontro tra il personaggio Disney e la premessa del film del 1990. Topolino aveva già sperimentato una situazione simile nell'episodio Garage Alone di Mickey Mouse Mixed-Up Adventures, trasmesso nel settembre 2017.

Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo

Più recentemente, anche Mickey Mouse Clubhouse+ ha proposto un episodio intitolato Home Aloners, andato in onda il 30 settembre 2026. Il nuovo speciale rappresenta quindi un ulteriore omaggio a una delle commedie natalizie più riconoscibili di sempre, con una versione che punta a conservare gli elementi fondamentali della storia rendendoli accessibili anche ai bambini che potrebbero trovare troppo spaventose alcune sequenze dell'originale.

A prestare la voce ai protagonisti della produzione saranno Bret Iwan nei panni di Topolino, Kaitlyn Robrock in quelli di Minnie, Tony Anselmo come Paperino e Tress MacNeille come Paperina. Completano il cast Bill Farmer, che interpreta Pippo e Pluto, e April Winchell nel ruolo di Clarabella.

L'appuntamento con Mickey's Home Alone è fissato per il 26 novembre 2026 su Disney Junior, mentre lo speciale arriverà su Disney+ il 27 novembre.

La scelta di Disney si inserisce perfettamente nella tradizione delle maratone natalizie, offrendo una variante più leggera di Mamma, ho perso l'aereo da guardare insieme ai bambini. E, naturalmente, rappresenta anche un'occasione per riportare l'attenzione sulla saga originale: i film di Home Alone, nati sotto l'etichetta 20th Century Fox, sono infatti disponibili in streaming proprio su Disney+.