L'attore torna nei panni del protagonista di Mamma, ho perso l'aereo in un nuovo spot che celebra il film cult e accompagna il lancio di uno speciale Happy Meal ispirato alla pellicola del 1990

Ci sono personaggi cinematografici destinati a lasciare un segno nell'immaginario collettivo di tutto il mondo, e Kevin McCallister, il bambino che negli anni '90 ha fatto impazzire il pubblico con trappole e disavventure in Mamma, ho perso l'aereo, è sicuramente uno di questi. E adesso è pronto a tornare, ancora una volta, con il volto dell'attore che lo ha reso celebre: Macaulay Culkin.

Questa volta, però, non bisogna aspettarsi un nuovo film. L'attore è infatti protagonista di uno spot pubblicitario realizzato da McDonald's per promuovere uno speciale Happy Meal in versione Mamma, ho perso l'aereo, un'iniziativa che punta a riportare in vita l'atmosfera della celebre commedia natalizia.

Nel video, Kevin si ritrova nuovamente da solo, ma lo scenario è decisamente diverso da quello a cui siamo abituati. Dopo la chiusura, il ristorante McDonald's è completamente vuoto e lui ne approfitta per divertirsi indisturbato. Si improvvisa dipendente, prende le ordinazioni e prepara il cibo, trasformando il locale nel suo personale spazio di gioco. "Sono spariti tutti, di nuovo", dice con una battuta che richiama direttamente quella originale, diventata il marchio di fabbrica del personaggio.

Non manca neppure una rivisitazione in chiave McDonald's dell'universo di Kevin, con il 'Big McCallister', che strizza l'occhio al celebre Big Mac. L'intera campagna gioca naturalmente sulla nostalgia dei fan, riportando sullo schermo un personaggio che, a distanza di decenni, continua a essere immediatamente riconoscibile.

Lo spot accompagna il lancio di un Happy Meal speciale ispirato al film, pensato per celebrare uno dei titoli natalizi più amati di sempre. Tra le sorprese dell'iniziativa ci sono anche calzini da collezione decorati con alcuni dei personaggi più riconoscibili di McDonald's, tra cui Grimace e Birdie, con diversi design disponibili.

Negli Stati Uniti il lancio è previsto per il 1° dicembre 2026, nei ristoranti aderenti e fino a esaurimento scorte. Al momento non ci sono conferme sulla disponibilità dell'iniziativa anche in Italia.

Non è la prima volta che Macaulay Culkin torna nei panni di Kevin

Macaulay Culkin interpreta Kevin in Mamma, ho perso l'aereo

Per i fan di Mamma, ho perso l'aereo, rivedere Macaulay Culkin nei panni di Kevin McCallister non è una novità assoluta. Nel 2018 l'attore aveva già ripreso il personaggio in una pubblicità di Google Assistant, ricreando alcune delle situazioni più celebri del film originale e mostrando come sarebbe stata la vita di Kevin da adulto con l'aiuto dell'assistente vocale. Il nuovo spot di McDonald's aggiunge quindi un altro capitolo a questa particolare seconda vita del personaggio, riportando al centro l'interpretazioni più iconica di Culkin.

Uscito nel 1990, Mamma, ho perso l'aereo è diventato un fenomeno mondiale, tanto da generare un sequel nel 1992, Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, ancora una volta con Culkin protagonista. Negli anni successivi il franchise è proseguito con altri film, ma Kevin McCallister è rimasto indissolubilmente legato al volto del suo interprete originale.

E in fondo è proprio questo il segreto che, da Google a McDonald's, il marketing ha capito: non limitarsi a sfruttare il richiamo di un film, per quanto diventato un classico, ma riportare in scena il personaggio che milioni di spettatori continuano ad associare alle loro feste di Natale.