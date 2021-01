Malignant: la prima immagine dell'horror di James Wan

Dopo che è stata diffusa la data di uscita, James Wan ha pubblicato la prima immagine di Malignant sui social media definendolo 'piccolo horror-thriller. Il film approderà su HBO Max in contemporanea coi cinema il 10 settembre.

James Wan, ripubblicato da Warner Bros, ha svelato un'immagine che mostra una mano guantata che stringe un pugnale dorato con una decorazione alata. Pochi indizi per Malignant, la cui trama è ancora per lo più avvolta nel mistero. Per adesso abbiamo solo la conferma che la protagonista della storia sarà Annabelle Wallis. Il regista accompagna l'immagine con la seguente scritta:

"Finalmente ho concluso le riprese la scorsa settimana. Questo doveva essere il mio 'piccolo horror thriller" che giro tra due progetti ad alto budget, ma l'emergenza sanitaria lo ha reso al pari dei film più impegnativi. Sono incredibilmente eccitato per questo film. Non so neppure come descriverlo. Volevo fare qualcosa di originale e legato al genere, diverso dagli altri miei lavori, ma sempre nello spirito degli horror-thriller con cui sono cresciuto. A breve vi darò nuovi dettagli".

Da The Conjuring a The Nun: come James Wan ha cambiato l'horror americano