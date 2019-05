Maleficent: Mistress of Evil, il teaser trailer con Angelina Jolie

Angelina Jolie appare ancora più malvagia e affascinante nel teaser trailer di Maleficent: Mistress of Evil.

La strega perfida e affascinante interpretata da Angelina Jolie ricompare nel teaser trailer di Maleficent: Mistress of Evil, sequel fiabesco Disney in arrivo al cinema a ottobre.

Nel sequel di Maleficent, Angelina Jolie riprenderà la parte di Malefica. Al suo fianco ritroveremo Elle Fanning nel ruolo della principessa Aurora, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple, e Lesley Manville, potendo contare inoltre sulle new entry di Michelle Pfeiffer, Ed Skrein, Harris Dickinson e Chiwetel Ejiofor.

Alla regia del film ci sarà Joachim Rønning, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Linda Woolverton Micah Fitzerman-Blue e Noah Harpster.

Il primo Maleficent, uscito nel 2014, ha incassato 758 milioni nel mondo stimolando l'impulso alla realizzazione di adattamenti live action dei classici Disney.

La data di uscita americana di Maleficent: Mistress of Evil è stata anticipata di parecchi mesi ed è fissata ora per il 18 ottobre. La data di uscita italiana del film non è stata ancora comunicata.