Magic Mike: James Marsden rifiutò un ruolo nel film, ecco perché

James Marsden ha raccontato il motivo per cui rifiutò una parte in Magic Mike, il film di Steven Soderbergh con protagonista Channing Tatum.

In una recente intervista, James Marsden ha rivelato di aver rifiutato un ruolo nel film del 2021 diretto da Steven Soderbergh, Magic Mike, una scelta di cui ancora oggi si pente un po'.

Channing Tatum in azione durante uno spogliarello in una scena di Magic Mike

Ospite virtuale del The Late Late Show with James Corden, l'attore di X-Men e The Stand ha parlato un po' della sua carriera, riflettendo su alcune delle decisioni prese durante il suo corso: "Ci sono stati alcuni ruoli a cui ho detto 'No' in passato, e sono contento di averlo fatto, mentre altre volte ho rifiutato lavori che, se potessi tornare indietro, invece accetterei"

"Davvero? E quali sono quelli a cui avresti dovuto dire di sì?" ha chiesto allora incuriosito l'intervistatore.

"Ah, ora che me lo chiedi non mi vengono così, su due piedi" scherza l'attore, rivelando però che "Mi venne offerto un ruolo in Magic Mike, all'epoca. Ma avevo il terrore che mi avrebbero tagliato dal montaggio finale del film, che tutte le mie battute venissero tagliate, e che alla fine potessero rimanere solo scene in cui facevo praticamente da comparsa e andavo in giro in perizoma".

"Credo che sia stata una mancanza di coraggio da parte mia, anche se poi mi sono detto 'Ma che sto facendo? È Soderbergh, avrei dovuto accettare e basta'" ammette, aggiungendo "Alcuni amici e membri della mia famiglia però mi sono grati per aver rifiutato, perché non volevano vedermi così sullo schermo. Ma sì, senz'altro sarebbe stata una di quelle situazioni in cui avrei potuto buttarmi e divertirmi non poco".

Beh, casomai dovesse esserci un terzo capitolo di Magic Mike, Steven Soderbergh saprebbe già chi chiamare, e questa volta, il sì sembrerebbe assicurato.