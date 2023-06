Magic Mike, Channing Tatum conferma: 'Ho chiuso col personaggio, abbiamo fatto tutto'

Considerando che il titolo dell'ultimo film del franchise è Magic Mike - The Last Dance, era ragionevole supporre che Channing Tatum non sarebbe a interpretare il suo iconico ruolo sul grande schermo e di recente la star ha confermato di aver deciso di mettere fine a questo capitolo della sua vita professionale.

Channing Tatum in azione durante uno spogliarello in una scena di Magic Mike

In un'intervista recente con Salma Hayek pubblicata da People, Tatum ha confermato le dicerie sulla fine del franchise: "Ho chiuso col personaggio. Abbiamo fatto tutto. Abbiamo rosicchiato tutto, tutto quanto, fino alle ossa. Dico davvero, non c'è proprio più niente da fare con questo ruolo."

Quando gli è stato chiesto se è possibile che tra circa 30 anni torni a interpretare il ruolo di un ballerino esotico, la star ha scherzosamente risposto: "Sarebbe l'unica cosa per cui sarei disposto a tornare, avrebbe un titolo tipo: 'Vecchi Ballerini Arrabbiati', oppure: 'Vecchi Rottami Arrabbiati'."

"L'industria cinematografica sta cambiando così tanto. È un'era diversa ora, ed è sempre più folle con le piattaforme streaming. Temo un po' per la narrazione delle storie. Penso che presto ci saranno meno storie. valide e molti più prodotti fruibili", ha continuato Channing Tatum. "Abbiamo realizzato 'Magic Mike 2' con 12 milioni di dollari e ne hanno spesi 60-70 milioni per promuoverlo. Quindi stiamo spendendo esponenzialmente più denaro per promuovere un film rispetto a quanto ne spendiamo per realizzarlo. Dovrebbe essere il contrario. Potremmo investire i soldi nella realizzazione del prodotto che gli spettatori effettivamente vedranno, ma ora si tratta solo di chi può attirare più attenzione al fine di emergere dall'onda cataclismica di contenuti che escono ogni singolo giorno."