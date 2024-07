I migliori film di Channing Tatum: da Magic Mike a Guida per riconoscere i tuoi santi

Solo un bel sorriso e un corpo scolpito? Altroché. Channing Tatum, grazie alle sue scelte e al suo percorso d'attore, ha dimostrato di essere un grande talento. Intelligente, malleabile, sicuro, spiritoso, empatico (basta vedere il tenero Io e Lulù, diretto insieme all'amico Reid Carolin). Nato in Alabama, a 19 anni ha iniziato la carriera nello spettacolo come... spogliarellista. Qualche scatto da modello, diverse copertine, diverse campagne pubblicitarie e poi la folgorazione: recita in un episodio di CSI: Miami. Un piccolissimo ruolo che lo fa innamorare del set. Il successo nel 2006, grazie al danzereccio Step Up, seguito dallo straordinario e dolente Guida per riconoscere i tuoi santi di Dito Montiel. Ad oggi, probabilmente il miglior film in cui ha recitato.

Channing Tatum in Fly Me to the Moon

Da lì in poi, la filmografia di Channing Tatum si è impennata: rieccolo diretto da Dito Montiel in Fighting, poi in Dear John con Amanda Seyfried e soprattutto nel ruolo cult di Mike in Magic Mike di Steven Soderbergh. Ogni copione è una scelta ponderata e ragionata. Una sfida. E di sfida parliamo quando recita nel torbido Foxcatcher, interpretando il campione di lotta libera Mark Schultz. Il resto è storia quasi contemporanea: due sequel di Magic Mike, poi Ave, Cesare! dei Coen, l'heist movie La truffa dei Logan, un piccolo ruolo in Bullet Train con Brad Pitt e in coppia con Scarlett Johansson in Fly Me to the Moon. Insomma, se volete riscoprire tutta la bravura dell'attore, ecco quelli che per noi sono i migliori film di Channing Tatum.

1. Guida per riconoscere i tuoi santi (2006)

Channing Tatum è Antonio in Guida per riconoscere i tuo santi

Opera autobiografica di Dito Montiel, magistralmente scritta e diretta. Protagonista di Guida per riconoscere i tuoi santi uno scrittore nato ad Astoria, nel Queens, che da Los Angeles torna a casa, per assistere il padre malato che non vede da decenni. Il ritorno a casa farà risalire in superficie i ricordi della sua adolescenza complicata, dalla strada fino ai sogni di diventare un autore. Soprattutto, ricorderà il suo amico d'infanzia, Antonio (interpretato proprio da Tatum), finito in carcere. Nel cast Robert Downey Jr., Rosario Dawson, Shia Labeouf. Premio per il cast e la regia al Sundance del 2006.

2. Magic Mike (2012)

I muscoli di Channing Tatum

Forse uno dei film più iconici di Channing Tatum. Diretto da Steven Soderbergh, il film si ispira, almeno in parte, alla vita reale di Tatum come spogliarellista, prima di diventare attore. Channing interpreta Mike Lane, un uomo che cerca di equilibrare la sua vita, affrontando ogni notte sul palco di uno strip club per donne, diventando l'attrazione principale. Una storia di accettazione, di umanità, di rinunce e di resistenza. Nel cast anche Matthew McConaughey. Due sequel per Magic Mike: Magic Mike XXL e Magic Mike - The Last Dance.

Magic Mike - The Last Dance, la recensione: se Steven Soderbergh si dà alle rom-com

3. Foxcatcher (2014)

Steve Carell e Channing Tatum

Tutto il lato drammatico di Channing Tatum nel ruolo del lottatore olimpico Mark Schultz. Diretto da Bennett Miller, Foxcatcher - Una storia americana racconta la tragica e oscura storia vera della relazione tra Schultz, suo fratello Dave (Mark Ruffalo) e il miliardario John du Pont (Steve Carell). Un'opera fosca, nebbiosa, che mette in risalto il lato nascosto dell'America. Nascosto, e molto reale.

4. La truffa dei Logan (2017)

Un primo piano di Channing Tatum ne La truffa dei Logan

Ne La truffa dei Logan, Tatum torna a collaborare con il regista Steven Soderbergh, seguendo le tracce più amate dal regista. Interpreta Jimmy Logan, un operaio della West Virginia che pianifica una rapina durante una gara NASCAR (per vendicarsi di essere stato licenziato), mettendo su una banda di improbabili e folgoranti ladri. Script intelligente e un grande cast: Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough.

5. 21 Jump Street (2012)

La coppia che non ti aspetti: Jonah Hill e Channing Tatum

Uscito nel 2012, 21 Jump Street di Phil Lord e Chris Miller rivede la celebre serie tv degli Anni Ottanta. Ancora una volta, Channing Tatum dimostra la sua abilità nella commedia, interpretando un Morton Schmidt, poliziotto sotto copertura che ritorna nel suo liceo per smascherare un giro di droga. Al suo fianco di Jonah Hill, per una coppia perfetta e irresistibile. Tempi comici perfetti, grande ritmo e il cameo di Johnny Depp. Anche un sequel, 22 Jump Street, uscito nel 2014.

6. Ave, Cesare! (2016)

Il balletto di Channing Tatum

Non il miglior film dei Fratelli Coen, ma Ave, Cesare! ha il merito di aver regalato uno dei migliori momenti di tutta la filmografia di Channing Tatum: un numero di danza in stile musical che cita le atmosfere della Hollywood degli Anni Cinquanta. Nel film interpretata Burt Gurney, ballerino di tip-tap che nasconde il suo credo comunista.

7. Dear John (2010)

Channing Tatum e Amanda Seyfried nel romantico Dear John

Un successo stratosferico al box office per uno dei primi ruoli d'impatto verso il grande pubblico. Dear John, basato sul romanzo di Nicholas Sparks, è un melò dalle venature romantiche che vede Channing Tatum nel ruolo di John Tyree, un soldato che si innamora di Savannah (Amanda Seyfried) durante una breve licenza. Sullo sfondo, gli attentanti dell'11 settembre, che alterano la relazione tra John e Savannah. Storia d'amore ma anche storia d'amicizia. Toccante la relazione tra John e l'amico Tim, interpretato da Henry Thomas.