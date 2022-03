Magic Mike 3, la parola a Channing Tatum: "Sarà un Pretty Woman al contrario!"

Nel corso di un'intervista con The New York Times, Channing Tatum ha fornito qualche anticipazione su Magic Mike 3 e ha sottolineato il fatto che somiglierà a una sorta di Pretty Woman al contrario.

Nel corso di un'intervista con The New York Times, Channing Tatum ha fornito qualche anticipazione su Magic Mike 3 e ha sottolineato il fatto che somiglierà a una sorta di Pretty Woman al contrario. Secondo l'attore, inoltre, sarebbe stato un gravissimo errore evitare di realizzare Magic Mike XXL.

Come riportato da Indiewire, Channing Tatum ha raccontato a proposito di Magic Mike's Last Dance: "Sarà una vera follia! Dopo questo, nessuno vorrà più fare un film sul mondo degli spogliarellisti! Stiamo cercando di dare vita a una sorta di Pretty Woman al contrario che termina con sequenze strapiene di ballo!".

Il socio produttore Reid Carolin ha detto in precedenza che Magic Mike 3 sarà incentrato su "una donna bloccata in un orribile strip show come un Chippendales che, poi, realizza: 'Che diavolo ci faccio qui?" e si accorge di poter essere salvata da Magic Mike. 'Lei scende nella tana del coniglio e si chiede: Cosa voglio veramente?'", ha aggiunto Carolin.

L'origine del terzo film del franchise può essere fatta risalire a Soderbergh, che ha convinto Tatum a fare un "ultimo ballo" nelle vesti di Magic Mike.

Channing Tatum ha raccontato: "Pensavo che avessimo rosicchiato l'osso per intero. Già non avevamo intenzione di fare un secondo capitolo. In verità, tutti i nostri personaggi secondari erano così buoni e divertenti che abbiamo pensato: 'Facciamo un altro film e diamo a questi personaggi più spazio'. Una volta fatto questo, ci siamo sentiti come se non avessimo altre storie da raccontare".

Tatum ha inoltre rivelato di preferire il secondo film al primo: "È più divertente e penso che sia più di quello che la gente si aspettava che fosse".

Durante gli spettacoli dal vivo di Magic Mike a Las Vegas, Tatum ha capito che poteva ulteriormente restituire l'atmosfera "un po' oscura e strana" del dietro le quinte dello spogliarello maschile.

Così, Magic Mike 3 è stata la risposta per portare in scena "ciò che quell'esperienza potrebbe rappresentare per le donne". Tatum ha detto: "Quello che abbiamo fatto è oggi la cosa che più preferisco della mia carriera".

Per quanto riguarda un ipotetico quarto film? "L'unico capitolo che ho detto che avrei sicuramente fatto - prima che puntassimo su questa versione - era la versione 'Grumpy Old Men' quando avremo 70 anni circa", ha concluso Tatum. "Quando avremo 70 anni, voglio rimettere insieme la squadra, di sicuro".