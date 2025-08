Mads Mikkelsen è un vicino perfetto in "Dust Bunny", il film horror con Bryan Fuller, il creatore di Hannibal

Quando due nomi come Mads Mikkelsen e Bryan Fuller tornano a collaborare dopo Hannibal, è inevitabile provare un certo brivido. Ma Dust Bunny non sarà solo una reunion nostalgica: è l'inizio di qualcosa di diverso, forse ancora più spiazzante. L'anteprima è prevista al Toronto International Film Festival a settembre e segna anche l'atteso debutto cinematografico di Fuller.

"Dust Bunny": il ritorno di Mikkelsen e Fuller

A distanza di anni dalla chiusura di Hannibal, uno dei più eleganti e disturbanti esperimenti televisivi degli ultimi decenni, Mads Mikkelsen e Bryan Fuller tornano a unire le forze con Dust Bunny, horror inedito in arrivo nel 2025.

La locandina di Dust Bunny

Il film, la cui anteprima è prevista al Toronto International Film Festival a settembre, porta con sé una premessa da brivido infantile: una bambina chiede aiuto al vicino di casa per uccidere il mostro sotto al letto, lo stesso che - sostiene - avrebbe divorato la sua famiglia. Un'idea grottesca e fiabesca che si affida alla penna e alla regia di Fuller, qui al suo esordio cinematografico dopo anni di serialità (da American Gods a Star Trek: Discovery), e al volto magnetico di Mikkelsen, che interpreterà proprio il misterioso vicino.

Nel cast anche Sigourney Weaver, che torna all'horror dopo Alien, e David Dastmalchian, recente rivelazione di Late Night with the Devil. Ma è la reunion tra Mikkelsen e Fuller ad accendere le aspettative: dopo aver dato vita a un Lecter raffinato, lirico e letale, la coppia creativa si ritrova in un terreno completamente nuovo, senza vincoli letterari né personaggi preesistenti, pronta a esplorare un immaginario inedito.

Un nuovo mondo dell'orrore, nato da zero

La vera forza di Dust Bunny sta proprio nella sua natura vergine: Hannibal, per quanto visionario, partiva pur sempre da un canone consolidato, dal romanzo Red Dragon di Thomas Harris e dalle sue molteplici trasposizioni. Qui, invece, Fuller costruisce un universo originale da cima a fondo, liberandosi delle catene dell'adattamento per lasciar fluire il suo gusto estetico perverso e barocco.

Una scena con Mads Mikkelsen

La presenza di un possibile "vero" mostro sotto il letto apre all'horror soprannaturale, un terreno su cui né Fuller né Mikkelsen si erano ancora spinti insieme. Per entrambi si tratta di una sfida creativa, ma anche di un terreno fertile per riscrivere le regole del genere.

Dal canto suo, Mikkelsen ha sempre brillato nel dare profondità ambigua ai personaggi che interpreta: che sia Le Chiffre in Casino Royale o il tormentato professore in Another Round, la sua recitazione vibra di sfumature imperscrutabili. In Dust Bunny sarà al centro del film, il cuore oscuro attorno a cui ruoterà la tensione.

Se Fuller saprà scrivere per lui come già fece in Hannibal, allora potremmo assistere non a una semplice collaborazione, ma alla nascita di una nuova pietra miliare dell'horror contemporaneo.