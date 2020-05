Hannibal, Mads Mikkelsen: "Quarta stagione in arrivo?"

Dopo l'annuncio di Netflix sull'imminente arrivo della serie Hannibal nel suo catalogo, il protagonista Mads Mikkelsen ha entusiasmato i fan dello show alimentando la speranza per una possibile quarta stagione, magari prodotta dal colosso dello streaming mondiale.

L'attore ha infatti condiviso un post, in occasione dell'annuncio di Netflix che promuove l'arrivo della serie tv a partire dal 5 Giugno sulle piattaforme americane, dando ai fan l'opportunità di sperare in una nuova stagione di Hannibal, nonostante la cancellazione da parte di CBS cinque anni fa: "Hannibal arriva su Netflix a Giugno: è in arrivo la stagione 4?"

Sicuramente, l'arrivo su Netflix dello show è una buona notizia e fa ben sperare, visto che la società potrebbe pensare a una nuova stagione, tutto dipenderà, ovviamente, da come sarà la risposta del pubblico allo show in streaming. Anche lo stesso produttore esecutivo di Hannibal, Bryan Fuller, non si è mai arreso alla possibilità di tornare a realizzare un sequel o un revival, quindi i fan sperano vivamente che possa tornare.

Hannibal ha permesso al protagonista Mads Mikkelsen di portare il personaggio protagonista dei romanzi di Thomas Harris in una direzione diversa, rispetto a quello che fece Anthony Hopkins ne Il Silenzio degli Innocenti, film cult del 1991.

Lo show racconta di un consulente speciale dell'FBI di nome Will Graham, che assiste alle indagini di casi di omicidio raccapriccianti. Dopo essersi consultato su un caso con un rispettato psichiatra di nome Hannibal Lecter, i due formano un legame di lavoro e stringono amicizia. Tuttavia, Will non conosce le ombre che nasconde lo psichiatra, come quella di essere un famigerato serial killer cannibale.