Mads Mikkelsen nel trailer di Dust Bunny, il nuovo horror del creatore di Hannibal

Mads Mikkelsen è tornato a lavorare con Bryan Fuller, riformando il duo dietro la serie tv Hannibal, in occasione del debutto al cinema del creatore dello show conclusosi dieci anni fa.

Il film è Dust Bunny, presentato in questi giorni al Toronto International Film Festival, il cui trailer mostra le prime sequenze del film in cui recita anche Sigourney Weaver.

Un mostro spaventoso sotto il letto nel trailer di Dust Bunny

Nel film di Bryan Fuller, Mads Mikkelsen interpreta un mercenario assunto da una ragazza (Sophie Sloan), per uccidere quello che lei crede sia un mostro spaventoso che si nasconde sotto il letto.

Primo piano di Mads Mikkelsen in Casino Royale

La giovane è convinta che sia lui il responsabile della morte dei suoi genitori ma dovrà convincere anche il sicario che ha ingaggiato. Bryan Fuller è diventato un'icona del genere horror grazie al successo di Hannibal ma è anche un esperto autore di sceneggiature sci-fi, come quelle realizzate per Star Trek. Dust Bunny è il suo primo lungometraggio da regista.

Il ritorno di Mads Mikkelsen al fianco di Bryan Fuller per Dust Bunny

Dopo aver ereditato il ruolo del celebre psichiatra cannibale da Anthony Hopkins nella serie prequel de Il silenzio degli innocenti, Mads Mikkelsen è diventato uno degli attori scandinavi più richiesti di Hollywood.

Internazionalmente è noto anche per film come Il sospetto, Un altro giro e Doctor Strange. Ora il ritorno al fianco di Bryan Fuller, per recitare al fianco dell'esordiente Sophie Sloan della candidata all'Oscar Sigourney Weaver. Nel cast anche David Dastmalchian, Rebecca Henderson e Sheila Atim.

In base a quanto si può scorgere dal trailer, Dust Bunny con Mads Mikkelsen sembra un mix tra i film horror anni '80 che giocano sulle paure e le fantasie infantili, come ha ammesso lo stesso Fuller, e scene d'azione alla John Wick.