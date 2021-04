Hannibal, Mads Mikkelsen avrebbe voluto baciare Hugh Dancy nel finale

Mads Mikkelsen è noto soprattutto per aver interpretato Hannibal Lecter in Hannibal. In occasione di un'intervista con Vulture, l'attore ha ammesso di aver riflettuto a lungo sulla possibilità di un bacio con Hugh Dancy in corrispondenza del finale di serie.

Hannibal: Mads Mikkelsen e Hugh Dancy in una scena

I fan di Hannibal hanno a lungo sottolineato la tensione omosessuale presente tra il personaggio di Hannibal Lecter (interpretato da Mads Mikkelsen) e quello del profiler criminale Will Graham (interpretato da Hugh Dancy). In effetti, Mikkelsen ha ammesso di aver riflettuto sulla possibilità che i due si baciassero in corrispondenza del finale di serie. Mikkelsen ha raccontato: "In effetti abbiamo girato svariate volte l'ultima scena - quella in cui i nostri personaggi si fissano. Eh beh, la possibilità di un bacio era davvero ovvia. Io e Hugh saremmo stati d'accordo e lo avremmo fatto".

A quanto pare, però, a essere contrario sarebbe stato lo showrunner Bryan Fuller, che pensava che un bacio tra i due personaggi sarebbe stato fin troppo ovvio. Secondo Mikkelsen: "In effetti, Bryan aveva ragione. Tantissimi fan hanno sottolineato la tensione omoerotica presente tra i due personaggi e hanno avuto un'ottima intuizione. Noi, però, abbiamo sempre preferito la possibilità di evitare che il nostro rapporto sfociasse in qualcosa di fisico. Quello che c'è tra Lecter e Graham è molto più complesso e va al di là del versante fisico".

Mads Mikkelsen, la star di "Hannibal" sul red carpet notturno di Cannes 2018 (FOTO)

L'arrivo di Hannibal su Netflix ha rimesso in auge le discussioni sulle possibilità di realizzazione della quarta stagione, ipotesi che sarebbe accolta a braccia aperte da Mads Mikkelsen. L'attore ha dichiarato: "Sarebbe molto soddisfacente continuare a interpretare Hannibal. Il lavoro in sé è sempre stato brutale perché i personaggi parlano di cose molto colte e usano termini che nella vita reale non avevo mai sentito pronunciare. Piacerebbe a tutti quanti tornare a lavorare su un'ultima stagione di Hannibal!".

Mads Mikkelsen ha anche raccontato di essere soddisfatto che lo show sia stato sviluppato per NBC: "Magari, se le cose fossero andate diversamente, il nostro progetto avrebbe perso in qualità e avrebbe fatto la fine di The Walking Dead".