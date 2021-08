Madres Paralelas: la data di uscita in Italia del film di Pedro Almodóvar svelata dal teaser trailer

Il teaser trailer di Madres Paralelas pubblicato da Warner Bros. ha svelato la data di uscita in Italia: il 28 ottobre 2021 arriverà nelle sale di casa nostra il nuovo film di Pedro Almodóvar, che verrà presentato in anteprima a Venezia 2021 come pellicola inaugurale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

Il video, già distribuito internazionalmente da Warner Bros. lo scorso 27 luglio, oltre a svelare la data di uscita italiana dell'opera, offre uno spaccato, privo di dialoghi, sul film in cui il regista spagnolo torna a riscoprire l'universo femminile, la maternità e la famiglia. Magnifico il cast in cui spiccano Penelope Cruz, Milena Smit e Aitana Sánchez-Gijón, che interpretano le tre madri della storia, e Israel Elejalde nei panni del personaggio maschile. A completare il gruppo di interpreti anche Julieta Serrano e Rossy de Palma.

Madres Paralelas : Penelope Cruz in una scena corale

Come racconta la sinossi di Madres paralelas, due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un'adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell'ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due e il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe.

"Con Madres paralelas ritorno a parlare dell'universo femminile, della maternità, della famiglia" ha spiegato Almodóvar. "Parlo dell'importanza degli antenati e dei discendenti, dell'inevitabile presenza della memoria. Ci sono molte madri nella mia filmografia, quelle che fanno parte di questa storia sono molto diverse. Come narratore, le madri imperfette mi ispirano di più in questo momento. Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón e la giovane Milena Smit interpreteranno le tre madri nel film, accompagnate da Israel Elejalde come protagonista maschile. È anche una collaborazione con le mie amate Julieta Serrano e Rossy de Palma. Madres paralelas sarà un dramma intenso. O almeno così spero".

Prodotto da El Deseo, con la partecipazione di RTVE e Netflix, in Italia il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche da Warner Bros. Pictures.