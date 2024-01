Madame Web, Dakota Johnson: 'Il film perfetto generato dall'AI per il tuo fidanzato'

La star di Madame Web, Dakota Johnson, ha condotto l'episodio di sabato sera del Saturday Night Live e durante il suo monologo ha fornito una divertente descrizione del prossimo film della Marvel che vede un cast di supereroine tutto al femminile, tra cui l'astro nascente Sydney Sweeney.

Ecco cosa ha detto Johnson nel monologo: "Ho un nuovo film in uscita. Si chiama Madame Web. Fa parte nell'Universo Marvel e ha come protagonista anche Sydney Sweeney. Quindi, è un po' come se l'AI avesse generato il film perfetto per il tuo ragazzo".

Di seguito potete vedere il monologo di Dakota Johnson:

Dakota Johnson jokes on SNL that Madame Web is "like if AI created your boyfriend's favourite movie" pic.twitter.com/ltevGMNedF — Heroes Unbound ⚡️ (@HeroesUnbound) January 28, 2024

L'esperienza sul set

Non c'è un grande entusiasmo tra i fan per Madame Web, soprattutto a causa del cattivo sapore che Venom e Morbius hanno lasciato in bocca. Il primo è stato comunque un successo al botteghino, ma questo film è più simile al secondo (le previsioni di incasso per il weekend di apertura sono pessime).

"Non ho mai fatto un film in cui sei su uno schermo blu, e ci sono continue esplosioni finte e grida: 'Esplosione!' e tu reciti come se ci fosse un'esplosione", ha detto di recente la Johnson a proposito del suo ruolo di Madame Web. "Per me è stato assolutamente psicotico. Mi sono detta: 'Non so se questa cosa andrà bene! Spero di aver fatto un buon lavoro'. Ma mi sono fidata di S.J Clarkson. Lavora così duramente e non ha mai staccato gli occhi da questo film da quando abbiamo iniziato", ha concluso l'attrice di Cinquanta sfumature di grigio.

Intanto potete dare uno sguardo alla prima clip di Madame Web, che secondo recenti indiscrezioni sarà il film più lungo della Sony-Marvel.