Madame Web, i poteri di Dakota Johnson nella prima clip del cinecomic Sony

Sony ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale tratta da Madame Web, cinecomic che vede protagonista Dakota Johnson e che debutterà nelle sale il 14 febbraio prossimo.

Nel filmato, vediamo una sequenza in cui il personaggio di Dakota Johnson, Cassandra Webb, è seduta a bordo della metropolitana. Tutto tranquillo fino a quando non comincia ad avere visioni di una terribile aggressione da parte di un uomo misterioso (Tahar Rahim) nei confronti di alcune passeggere con lei presenti a bordo.

Così, Cassandra decide di intervenire per salvare le ragazze e farle scendere dalla metro prima che sia troppo tardi. L'uomo, stupito dalla mossa, non può fare altro che guardare con sospetto Cassandra dall'interno del mezzo.

Madame Web, la trama

"Nel frattempo, in un altro universo..., Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce".

Madame Web, i fan criticano la scelta di Dakota Johnson: "Hanno cancellato la disabilità del personaggio"

Il film è diretto da S.J. Clarkson (Orange Is the New Black, Jessica Jones, Anatomy of a Scandal) da una sceneggiatura di Claire Parker e S. J. Clarkson e interpretato da Dakota Johnson, nel ruolo di protagonista, insieme a Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.