Madame Web, i fan criticano la scelta di Dakota Johnson: "Hanno cancellato la disabilità del personaggio"

La scelta di Dakota Johnson per il ruolo di Madame Web ha fatto storcere il naso ai fan dei fumetti di Spider-Man che ben conoscono le disabilità del personaggio, cancellate dalla scelta di casting a quanto pare.

Introdotta originariamente in un numero del 1980 di The Amazing Spider-Man, Madame Web è canonicamente cieca e solitamente è raffigurata come un'anziana donna paralizzata che fa affidamento sulle sue capacità psichiche - che derivano da una condizione neurologica nota come miastenia grave - per interagire con il mondo. Una versione più giovane di Madame Web è stata introdotta nel 2010, ma anche quella versione è cieca. In quarant'anni di storia della Marvel Comics, Madame Web ha assistito Spider-Man nelle sue avventure e ha anche fatto da mentore a molte delle eroine che hanno assunto l'identità di Spider-Woman.

La mossa di Sony di scegliere Dakota Johnson nel ruolo dell'eroina disabile è in contrasto con i recenti tentativi dei Marvel Studio di diversificare il Marvel Cinematic Universe scegliendo, ad esempio, due attori sordi per interpretare personaggi sordi.

Lo scorso novembre, Eternals di Chloe Zhao ha rappresentato il primo eroe sordo in un film Marvel, Makkari, interpretato da Lauren Ridloff. E la serie Disney+ Hawkeye ha introdotto Alaqua Cox nei panni di Echo, una vigilante sorda che sarà la protagonista di una serie spin-off a lei dedicata entro la fine dell'anno.

Allo stesso tempo, però, Marvel ha scelto di non ingaggiare un attore cieco per il ruolo di Daredevil, puntando su Charlie Cox. stessa scelta fatta per Madame Web, ma per quanto Twitter Dakota Johnson, alcuni utenti hanno sollevato una polemica contro Sony accusando lo studio di adottare un approccio utilitaristico e antiquato per questo personaggio.