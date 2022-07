Madame Web, un nuovo video dal set conferma l'identità dell'alter ego di Dakota Johnson nel film Marvel?

Proseguono le riprese di Madame Web, il cinecomic Marvel con Dakota Johnson nel ruolo del personaggio titolare, e un video dal set che ha fatto capolino online potrebbe darci qualche indizio (o conferma) sull'identità della protagonista.

Nel mondo dei fumetti Marvel sono diversi i personaggi che condividono un alter ego supereroistico (pensiamo ai vari Captain America, Iron Man, Hawkeye, Captain Marvel, Spider-Man ecc.), e anche nel caso di Madame Web il titolo non è appartenuto ad unico individuo. E secondo le ultime indiscrezioni dal set del film prodotto da Sony Pictures, sembra che la Johnson non incarnerà Cassandrà Webb, bensì Julia Carpenter.

Come fa notare anche Muephy's Multiverse, infatti, il look dell'attrice in questo video è molto simile a quello sfoggiato nei fumetti da Julia, personaggio che ha assunto diverse identità nel corso del tempo, da Spider-Woman ad Arachne, fino ad ereditare le abilità e il mantello di Madame Web.

Voi che ne pensate?

Non abbiamo ancora molte informazioni riguardo al film, ma sappiamo che nella pellicola diretta da S.J. Clarkson e e scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless vedremo, oltre a Johnson, anche Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts, Adam Scott e Mike Epps. Madame Web arriverà a ottobre 2023 al cinema, dopo aver subito un posticipo di circa tre mesi dalla sua precedente data d'uscita (luglio 2023).