Madame Web, Sydney Sweeney sul costume di Spider-Woman: 'Mi sono sentita un supereroe'

In una recente intervista, Sydney Sweeney ha parlato della prima volta che indossato il costume di Spider-Woman per il film Madame Web, nelle sale dal 14 febbraio prossimo.

Nella pellicola della Sony, Sweeney interpreta il ruolo di Julia Cornwall, ovvero la versione di questo universo di Julia Carpenter, il secondo personaggio della Marvel Comics a calarsi nei panni di Spider-Woman.

Julia Carpenter non è solo un personaggio intramontabile della Marvel Comics fin dal suo esordio nel 1984, ma ha anche avuto alcuni dei costumi più iconici. Durante la sua partecipazione all'ultimo episodio di Hot Ones, Sydney Sweeney ha condiviso con il conduttore Shawn Evans come si è sentita la prima volta che ha indossato il suo costume da Donna Ragno, nonché l'ampio processo di creazione dei costumi:

"Ero già a Boston - abbiamo girato a Boston - e ci hanno fatto fare un calco davvero bello del nostro corpo, in modo che potessero avere una misura completa in 3D di noi. Ci hanno mostrato i bozzetti e ho pensato: 'Oh mio Dio, che figata!' perché c'erano tutti i bozzetti in 3D dei nostri volti", ha spiegato Sweeney. "E quando l'ho indossato, mi sono davvero... mi sono sentita un supereroe. È stata la cosa più bella di sempre".

Madame Web, Sydney Sweeney era nervosa all'idea di lavorare con Dakota Johnson: "È così sexy"

La Sweeney si è unita ad alcune delle sue co-protagoniste di Madame Web per far sapere ai fan che non si tratterà della solita storia di origini di un film di supereroi:

"Penso che sia diverso da quello che la gente si aspetta da un film di supereroi", ha dichiarato l'attrice a Variety. "Citate questo! Così i tabloid riprenderanno tutto quello di cui parliamo".