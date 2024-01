Madame Web: le previsioni di incasso per il cinecomic Sony sono pessime

Sembra improbabile un esordio al box-office in prima posizione per il cinecomic

Madame Web debutterà nelle sale cinematografiche il prossimo 14 febbraio, ma le prime stime di incasso fornite dagli analisti del settore non sono affatto buone, anzi sono davvero pessime per il cinecomic Sony.

Secondo i dati, il film con Dakota Johnson protagonista dovrebbe esordire al secondo posto in classifica per quanto riguarda il box-office di quel weekend (parliamo pur sempre del weekend di San Valentino). Madame Web dovrebbe fare peggio di Morbius, racimolando solamente 25 milioni di dollari al debutto, dietro al favorito Bob Marley - One Love.

A dire il vero, il 2024 non si è aperto bene per il botteghino statunitense, dato che finora l'unico film a superare i 20 milioni di dollari al debutto è stato il musical Mean Girls.

S.J. Clarkson ha diretto il film, in cui Johnson interpreta Cassandra Webb, un paramedico che guida una squadra di supereroi a tema ragnesco dopo aver sviluppato la capacità di vedere il futuro.

"Ho sempre amato molto i film Marvel. Madame Web mi attirava molto. Questo film si svolge prima che lei finisca su una sedia a rotelle", ha detto Johnson in un video dietro le quinte.

"È iper-intelligente e il suo più grande superpotere è la sua mente. Quando Cassie inizia a sperimentare la sua chiaroveggenza, pensa di stare perdendo la testa. Madame Web è diversa da qualsiasi altro supereroe. Se pensiamo a come Spider-Man si libra in aria, o a Venom quando si trasforma, per noi è così mitico".