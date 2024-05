Mad Max, George Miller è al lavoro su un nuovo film della saga ambientato un anno prima di Fury Road

George Miller non ha alcuna intenzione di abbandonare la saga ed è già al lavoro sul nuovo film con Mad Max di nuovo protagonista

Mentre manca sempre meno all'uscita nelle sale di Furiosa, George Miller ha rivelato di essere già tornato al lavoro su un nuovo film della saga, che rivedrà Mad Max di nuovo protagonista in una storia ambientata un anno prima degli eventi di Mad Max: Fury Road.

Miller aveva già rivelato di aver scritto un soggetto durante i prolungati ritardi di produzione di Fury Road, insieme alla sceneggiatura di Furiosa: A Mad Max Saga. Tuttavia, ora ha affermato di essere in procinto di trasformare quel soggetto in una sceneggiatura competa.

"Durante la lavorazione di Mad Max: Fury Road, abbiamo anche scritto quello che è successo a Max nell'anno prima di incontrarlo in quel film", ha spiegato Miller. "E man mano che ci avviciniamo alla fine di Furiosa, la cronologia, fondamentalmente, ci ha fatto capire che Mad Max era in agguato da qualche parte perché sappiamo già cosa succede. Gli sceneggiatori sanno cosa è successo a Mad Max nell'anno precedente, e abbiamo un'intera storia che vorrei realizzare prima o poi, se ne avrò l'occasione".

Pressato su ulteriori dettagli di quel progetto, Miller ha affermato: "Beh, ci stiamo certamente lavorando. E come ho detto, l'abbiamo scritto praticamente come un racconto, e ora che ne abbiamo la possibilità, lo trasformeremo in una sceneggiatura, e poi la svilupperemo".

In Fury Road, vedevamo Max perseguitato da vari fantasmi del suo passato, tra cui una giovane ragazza di nome Glory la Bambina. La storia di questa ragazza è stata esplorata sia in un fumetto spin-off che in un videogioco. È molto probabile che farà parte anche di questo prossimo prequel.