Furiosa: A Mad Max Saga, svelato il punteggio su Rotten Tomatoes dopo la standing ovation a Cannes

Subito dopo l'emozionante ovazione ricevuta a Cannes, in occasione della sua presentazione in anteprima mondiale, sono fioccate online le prime recensioni di Furiosa: A Mad Max Saga. Di conseguenza è spuntato anche il primo punteggio su Rotten Tomatoes.

I critici sembrano entusiasti poiché l'ultimo film del franchise viene definito un degno seguito. Tuttavia, il prequel non sta ricevendo dalla critica lo stesso amore del suo predecessore, Mad Max: Fury Road. Al momento in cui scriviamo, il film si trova su Rotten Tomatoes con un punteggio di critica dell'88% dopo 30 recensioni e dopo aver esordito con un iniziale 90%.

Furiosa: A Mad Max Saga - una scena

Cosa dice la critica di Furiosa?

"Furiosa è un ottimo preludio a quell'arco possente. Il suo frastuono iniziale lascia gradualmente il posto alla narrazione robusta e soddisfacente di Miller che, nonostante tutto, lo fa funzionare", ha scritto Richard Lawson di Vanity Fair.

"Presto si arriva al punto in cui si è stufi della sabbia, delle esplosioni, della violenza sadica e fuori luogo e dei tamburi tonanti della colonna sonora, eppure il film continua ad accumularne sempre di più", ha scritto Nicholas Barber di BBC.com.

"Furiosa è una corsa così emozionante, ricca di scene che sono in pratica una masterclass nella messa in scena dell'azione, che è un po' triste quando la trama vira verso gli eventi del film precedente - perché sappiamo che è lì che finisce la corsa", ha spiegato Liz Shannon Miller di Consequence.

"Furiosa si basa su una prospettiva filosofica ad alto numero di ottani che trova la speranza in un luogo dove non ce n'è. Inoltre, un sacco di macchine vanno veloci e tutto esplode. È una vittoria per tutti", ha commentato David Fear di Rolling Stone.

"Taylor-Joy e Hemsworth sono un'ottima coppia e la prima è un'eroina d'azione estremamente convincente. Lei da sola vale questo sequel", ha scritto Peter Bradshaw di Guardian.

"George Miller ci ha regalato un'odissea rovente e mozzafiato che rappresenta il suo lavoro migliore", ha condiviso BJ Colangelo (Slash Film).

Furiosa: A Mad Max Saga uscirà nelle sale italiane il 23 maggio prossimo.