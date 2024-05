Furiosa: Mad Max apparirà in un cameo, la conferma di George Miller

Max Rockatansky e la sua iconica auto Interceptor faranno una breve apparizione in Furiosa: A Mad Max Saga. La conferma arriva dal regista George Miller, creatore del franchise sci-fi, come riportato da Entertainment Weekly, ma attenzione. Si tratterà di un breve cameo a cui gli spettatori dovranno prestare particolare attenzione.

"Mentre preparavamo Mad Max: Fury Road, avevamo anche scritto cosa accade a Max prima di incontrarlo nel film" ha spiegato il regista. "Sapevamo che Mad Max era in agguato da qualche parte perché sappiamo cosa è successo. Gli sceneggiatori sanno cosa è successo nel passato di Mad Max, abbiamo un'intera storia a riguardo e mi piacerebbe raccontarla se ne avrò la possibilità."

Furiosa: A Mad Max Story vedrà un breve cameo di Max Rockatansky e della sua auto Interceptor

Un prequel che farà luce sul passato dell'Imperatrice Furiosa

Furiosa: A Mad Max Saga sarà il film d'apertura di Cannes 2024. La pellicola fungerà da prequel di Mad Max: Fury Road raccontando la storia delle origini di Furiosa, interpretata qui da Anya Taylor-Joy. Ambientato nelle prime fasi del collasso sociale, il film svela come Furiosa viene rapita e ridotta in schiavitù da un potente signore della guerra, che la costringe a servirlo. Per rivendicare la sua libertà, Furiosa deve adattarsi al mondo brutale e spietato che la circonda, evolvendosi nel personaggio formidabile che è destinata a diventare.

Furiosa contiene una scena d'azione di 15 minuti che ha richiesto 78 giorni di lavorazione e 200 comparse

Il franchise di Mad Max ha debuttato nel 1979 con il film Interceptor, aprendo la strada a tre sequel: Interceptor, il guerriero della strada, Mad Max oltre la sfera del tuono (1985) e Mad Max: Fury Road. (2015). Il regista George Miller ha diretto o co-diretto tutti e quattro i film. Mel Gibson ha interpretato l'iconico personaggio Max Rockatansky nei primi tre episodi, mentre Tom Hardy ha raccolto il timone in Mad Max: Fury Road.