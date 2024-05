Furiosa: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e George Miller accolti da un'ovazione a Cannes 2024

Il cast di Furiosa, il film prequel di Mad Max: Fury Road, è stato accolto da una standing ovation prima della proiezione della nuova fatica del regista George Miller al Festival di Cannes 2024, replicando l'entusiasmo da parte dei presenti al termine della visione.

Le foto e i video condivisi online mostrano infatti i protagonisti Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth mentre ringraziano gli spettatori della spettacolare avventura firmata dal filmmaker.

Le star sul red carpet

Anya Taylor-Joy ha illuminato la Croisette presentandosi sul red carpet con un abito incredibilmente elegante e indossando gioielli targati Tiffany, mentre Chris Hemsworth era accompagnato dalla moglie Elsa Pataki e ha infranto qualche regola del festival presentandosi con una camicia aperta e senza il farfallino previsto dal dress code dell'evento francese.

La protagonista di Furiosa: A Mad Max Saga, che ha ereditato l'iconico ruolo avuto da Charlize Theron in Fury Road, ha scherzato con i fan e i fotografi prima di entrare in sala, lasciandosi andare anche a un momento di tenerezza abbracciando la sua giovanissima co-star Alyla Browne.

Le riprese del progetto prequel erano iniziate nel giugno 2022 in Australia e sono state particolarmente complicate, come rivelato dall'attrice che si è sentita in difficoltà nell'affrontare le scene, emotivamente e fisicamente, con al centro il suo personaggio. Anya ha sottolineato: "Volevo essere cambiata. Volevo mettermi in una situazione estrema in cui non avevo altra scelta oltre quella di crescere. E l'ho avuta. Non rimpiangerò mai questa esperienza, sotto molti aspetti, ma è una storia davvero particolare".

Furiosa, il ritorno della saga di Mad Max: George Miller pronto a bissare il successo di Fury Road?

La reazione del pubblico

Al termine della proiezione il pubblico ha applaudito per oltre 7 minuti e 50 secondi.

Baz Luhrmann, che ha assistito alla première, ha definito il film "un'opera steampunk e wagneriana", mentre George Miller ha ringraziato per gli applausi dichiarando: "Abbiamo lavorato davvero duramente a questo film ed è davvero interessante vedere la vostra reazione".