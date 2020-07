Mad Max: Fury Road, le liti tra Charlize Theron e Tom Hardy hanno reso il set "difficile"

Il set di Mad Max: Fury Road non è stato certo una passeggiata, soprattutto per via delle liti tra Charlize Theron e Tom Hardy che hanno reso difficile e complicata la situazione lavorativa al resto di cast e alla crew.

Mad Max: Fury Road, Nicholas Hoult con Charlize Theron in una scena

La tensione tra Tom Hardy e Charlize Theron ha reso il set di Mad Max: Fury Road un luogo "difficile" secondo la stunt double della Theron, Dayna Grant, che ha ricordato l'atmosfera tesa sul set in Namibia nel corso di un'intervista a Metro:

"È stato difficile perché ovviamente dovevo trascorrere del tempo con entrambi ed entrambi non volevano stare insieme."

La Grant ricorda che la tensione tra i due divi era ovvia fin dall'inizio delle riprese: "Ci è stato detto di provare a far funzionare le cose il più possibile, ma è stata una sfida perché di solito sei un unico grande gruppo che collabora, ma loro volevano stare separati."

Mad Max, Charlize Theron sul prequel dedicato a Furiosa: "Mi si spezza il cuore non farne parte"

Sia Tom Hardy che Charlize Theron, in precedenza, hanno commentato questa complicata situazione lavorativa ammettendo le loro difficoltà reciproche.

Hardy ha confessato di essere concentrato unicamente su se stesso durante il film ammettendo che avrebbe potuto cogliere questa occasione in modo migliore se l'esperienza si ripetesse oggi, mentre la Theron ha spiegato di non aver compreso la pressione che il collega sentiva nel dover sostituire l'icona Mel Gibson commentando che il set è stato una "lotta per la sopravvivenza" per entrambi gli attori.