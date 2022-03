Mad Max: Fury Road, le foto di Gal Gadot e Zoë Kravitz alle audizioni

Nuove foto diffuse sui social media svelano le attrici Gal Gadot e Zoë Kravitz durante le audizioni per il ruolo di Furiosa in Mad Max: Fury Road.

Nuove foto diffuse via Twitter svelano le attrici Gal Gadot e Zoe Kravitz alle loro audizioni per Mad Max: Fury Road, dove si sono presentate per il ruolo di Furiosa, andato poi a Charlize Theron.

Le foto sono state diffuse da Kyle Buchanan, autore del libro Blood, Sweat & Chrome: The While & True Story of Mad Max: Fury Road, che racconta i gustosi retroscena sulla lavorazione del film.

Nel libro, Kyle Buchanan ha rivelato che l'audizione di Gal Gadot per Furiosa è stata incredibile (secondo la direttrice del casting di Miller, Ronna Kress), ma che la sua età era un problema durante il casting contro le mogli di Immorten Joe. In una nuova serie di tweet per promuovere il suo libro, Buchanan ha condiviso la foto dell'audizione di Gadot a Londra nel 2009, così come quella di Zoë Kravitz, che ha ottenuto il ruolo di Toast The Knowing nel film. Buchanan nota che Kravitz ha sostenuto il test al fianco di Jeremy Renner, che era in lizza per il ruolo di Max, ruolo che alla fine è andato a Tom Hardy.

Mad Max: Fury Road, Charlize Theron denuncia il comportamento di Tom Hardy sul set: "Non mi sentivo al sicuro"

Diretto da George Miller, autore della saga dei Mad Max, Mad Max: Fury Road si è rivelato un enorme successo rilanciando il franchise grazie alla presenza di Charlize Theron nei panni di Furiosa e Tom Hardy nei panni di Mad Max, alias Max Rockatansky. Il film d'azione del 2015 era interpretato anche da Nicholas Hoult, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough, Zoë Kravitz e Hugh Keays-Byrne.

Al momento George Miller è impegnato nello sviluppo de prequel di Mad Max: Fury Road, Furiosa, interpretato da Anya Taylor-Joy con Chris Hemsworth nel ruolo del villain.