Mad Max Anthology: la raccolta completa in blu ray è in sconto su Amazon Festa delle Offerte di Primavera

I film di Mad Max, specialmente il primo della serie, diretto da George Miller, hanno contribuito a ridefinire e costruire il genere dell'azione e dell'apocalisse. Queste pellicole hanno anticipato moltissime convenzioni specificamente connesse con questo genere, come le scene di combattimento automobilistico ad alta velocità, l'ambientazione post-apocalittica, e l'uso di veicoli personalizzati come mezzi di guerra, presentando un personaggio come Max Rockatansky al grande pubblico cinefilo. Questo, interpretato da Mel Gibson nei primi film, è diventato una vera e propria icona riconoscibile del cinema d'azione, nonché l'emblema dell'eroe solitario in un mondo violento e caotico, spinto dalla vendetta e dalla sopravvivenza. La sua figura è emblematica del concetto di anti-eroe, con un percorso narrativo tutto personale che progredisce attraverso i vari film della saga, presentando un contesto cinematografico mai più dimenticato.

Proprio per via di tutte queste ragioni abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, in occasione della Feste delle Offerte di Primavera 2024, è possibile recuperare in offerta la Mad Max - Anthology (4 Blu-Ray). Sul sito potete trovarla, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, a 11,04€, con uno sconto dell'8% sul prezzo più basso recente. Se interessati al recupero, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Un'antologia per i fan di Mad Max

Su Amazon, nella sezione "descrizione prodotto", la Mad Max - Anthology (4 Blu-Ray) viene introdotta come contenente i seguenti film con contenuti extra specifici: Interceptor, Interceptor - Il guerriero della strada (Contenuti Speciali: Commento del regista George Miller e del direttore della fotografia Dean Semler e Introduzione di Leonard Maltin), Mad max oltre la sfera del tuono e Mad Max: Fury Road (Contenuti Speciali: Maximum Fury: Filming Fury Road, Mad Max: Fury on Four Wheels, The Road Warriors: Max and Furiosa, The Tools of the Wasteland, The Five Wives: So Shiny, So Chrome, Fury Road: Crash & Smash, Scene Eliminate).

Furiosa: il film prequel di Mad Max aprirà Cannes 2024

Vi ricordiamo che la Festa delle Offerte di Primavera, mirata ai festeggiamenti verso l'arrivo e fioritura della nuova stagione, si tiene da mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo, e coinvolge prodotti di tantissime tipologie differenti presenti sul sito. Non lasciatevi scappare queste offerte su Amazon, insieme a tutte le altre.