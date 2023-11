Mad Max Anthology, il cofanetto con tutti i film in 4K Ultra HD e Blu-Ray è sceso di prezzo su Amazon

Su Amazon i fan di Mad Max troveranno una gradita sorpresa; l'Anthology in 4K Ultra HD e Blu-Ray è scesa di prezzo.

L'importanza dei film Mad Max

I film di Mad Max, in particolare il primo della serie, diretto da George Miller, hanno contribuito a ridefinire il genere dell'azione e dell'apocalisse. Queste pellicole sono state precursori di molte convenzioni del genere, come le scene di combattimento automobilistico ad alta velocità, l'ambientazione post-apocalittica, e l'uso di veicoli personalizzati come mezzi di guerra.

Inoltre, il personaggio di Max Rockatansky, interpretato da Mel Gibson nei primi film, è diventato un'icona del cinema d'azione. Max è un eroe solitario in un mondo violento e caotico, spinto dalla vendetta e dalla sopravvivenza. La sua figura è emblematica del concetto di anti-eroe, con una storia personale che si evolve attraverso i vari film della serie, presentando un contesto cinematografico mai più dimenticato e citato in ogni dove.

Le storie di Mad Max sono famose e importanti grazie alla loro innovazione nel genere, all'iconica figura del protagonista, all'ambientazione post-apocalittica, al design straordinario, ai temi universali e all'evoluzione continua. Questi elementi hanno contribuito a rendere la serie una pietra miliare del cinema d'azione e una fonte di ispirazione per generazioni di registi, sceneggiatori e appassionati di cinema.

