MacGruber: Sam Elliott, Laurence Fishburne e Mickey Rourke nella serie Peacock

Si amplia il cast della serie Peacock MacGruber con l'arrivo delle star Sam Elliott, Laurence Fishburne e Mickey Rourke, che affiancheranno Will Forte, Kristen Wiig e Ryan Phillippe.

Action-comedy in otto episodi, MacGruber è basata sul popolare sketch-parodia del cult anni '80 MacGyver creato da Will Forte per il Saturday Night Live, e sul film che ne è generato nel 2010.

Da quanto sappiamo finora, Will Forte, Kristen Wiig e Ryan Phillippe torneranno nei ruoli di MacGruber, Vicki St. Elmo e Dixon Piper. Nella serie, co-scritta e prodotta da Forte, dopo aver marcito in prigione per oltre un decennio, viene finalmente rilasciato l'ultimo eroe americano e super patriota MacGruber. La sua missione: eliminare un misterioso cattivo del suo passato: il comandante di brigata Enos Queeth (Mickey Rourke). Con il mondo intero nel mirino, MacGruber deve riunire la sua vecchia squadra formata da Vicki St. Elmo (Wiig) e Dixon Piper (Phillippe) per sconfiggere le forze del male.

Sam Elliott interpreterà Perry, padre e mentore di MacGruber con cui l'eroe ha perso i contatti. Laurence Fishburne sarà il generale Barrett Fasoose, un soldato pluridecorato che gode del rispetto dell'intero esercito americano. Oltre alla sua illustre carriera, è attualmente sposato con l'ex moglie di MacGruber, Vicki St. Elmo.

Will Forte collaborerà per la realizzazione della serie con John Solomon e il regista Jorma Taccone, mentre tra i produttori esecutivi c'è anche Lorne Michaels.