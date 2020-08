MacGruber: Will Forte star della serie tratta dall'omonimo film

Will Forte riprenderà il ruolo di MacGruber in occasione della nuova serie di cui Peacock ha ordinato la produzione di otto episodi.

MacGruber, dopo il film del 2010, diventerà una serie tv con protagonista Will Forte, impegnato come interprete, produttore e co-sceneggiatore. Peacock, la piattaforma di streaming di NBCUniversal, ha infatti ordinato la produzione di otto puntate della nuova comedy.

Il personaggio di MacGruber ha debuttato sugli schermi di Saturday Night Live come parodia di MacGyver e Will Forte ha poi ripreso il ruolo in occasione del lungometraggio.

Secondo le fonti di Deadline, nel progetto destinato al piccolo schermo potrebbero apparire anche Ryan Philippe e Kristen Wiig.

Le puntate racconteranno quello che accade all'eroe e patriota dopo la sua liberazione dal carcere dove è rimasto per oltre un decennio. MacGruber decide quindi di impegnarsi per sconfiggere Enos Queeth, dovendo lottare contro il tempo per superare le forze del male.

Forte collaborerà per la realizzazione della serie con John Solomon e il regista Jorma Taccone, mentre tra i produttori esecutivi c'è anche Lorne Michaels.