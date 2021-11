MacGruber: l'eccezionale trailer svela la data di uscita della serie su Peacock

Peacock ha offerto ai fan un lungo esclusivo trailer di MacGruber che anticipa la data di uscita dello show negli USA: il 16 dicembre. Il trailer, lungo sei minuti, contiene un'intervista a MacGruber in persona, interpretato da Will Forte, mentre sconta la sua pena in carcere per aver ucciso Dieter Von Cunth (Val Kilmer).

Action-comedy in otto episodi, MacGruber è basata sul popolare sketch-parodia del cult anni '80 MacGyver creato da Will Forte per il Saturday Night Live, e sul film che ne è generato nel 2010.

"Ho letteralmente salvato un'intera città americana e poi mi mettono in prigione per aver ucciso un tizio", si lamenta un arrabbiato MacGruber durante l'intervista quando gli viene chiesto se crede che l'America gli abbia voltato le spalle.

Il trailer rivela, inoltre, che che Vicki St. Elmo (Kristen Wiig) non è rimasta in contatto con MacGruber nei dieci anni di prigionia, ma ciò non gli ha impedito di aspettare il suo ritorno e di disegnare immagini esplicite di lei che lo fissa. Ma a cosa servirebbe uno show televisivo su MacGruber che marcisce in prigione? Dopo la morte di Van Cunth, MacGruber ha bisogno di un nuovo nemico.

MacGruber: Sam Elliott, Laurence Fishburne e Mickey Rourke nella serie Peacock

"Pensate che mi terranno qui per sempre? Un giorno succederà qualcosa in America e avranno bisogno di me e verranno qui e mi pregheranno di uscire", dichiara Will Forte al giornalista, e ha ragione. È esattamente così che andranno le cose nella serie.

In MacGruber, l'ultimo eroe americano e super patriota MacGruber è finalmente uscito dal carcere. La sua missione sarà sconfiggere un misterioso cattivo del suo passato: il brigadiere comandante Enos Queeth. Con il mondo intero nel mirino, MacGruber deve riunire la sua vecchia squadra, Vicki St. Elmo e Dixon Piper, per sconfiggere le forze del male.