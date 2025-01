Mamma, ho perso l'aereo: quella volta che il film ha scatenato una piccola rivolta popolare in Polonia

Mamma, ho perso l'aereo, che torna stasera su Italia 1, è diventato un classico natalizio in Polonia, tanto da scatenare la rivolta degli spettatori nell'unico anno in cui sembrava sarebbe stato assente dai palinsesti.

Insieme alla carpa impanata e fritta, al fieno sulla tavola della vigilia, Mamma, ho perso l'aereo rientra ormai di diritto nelle tradizioni del Natale in Polonia. Tanto che, nel 2010, è bastato non trovarlo nei palinsesti delle vacanze per scatenare una piccola rivolta degli spettatori.

Mamma, ho perso l'aereo è un inatteso classico polacco del Natale

L'avventura solitaria del piccolo Kevin McCallister (interpretato da Macaulay Culkin) è il più grande successo televisivo polacco durante ogni stagione natalizia. Arrivato nei cinema in Polonia solo nel 1992 (il film è del 1990), Mamma, ho perso l'aereo va in onda in TV dal 1995 durante le feste natalizie.

Da allora non è mai successo che la commedia di Chris Columbus abbia mancato di accompagnare le vacanze invernali del pubblico polacco. Con una piccola eccezione: nel 2010 infatti il canale Poland - il primo canale TV privato del Paese -, che deteneva i diritti del film, aveva deciso di non includerlo nel palinsesto delle feste.

Migliaia di spettatori, però, cominciarono a tempestare la rete con messaggi di protesta, nacquero diversi gruppi su Facebook che chiedevano una sola cosa: ripristinare il vero Natale polacco riportando i McCallister in TV.

Inutile specificare come, anche nel 2010, Home Alone è stato il maggior successo delle feste.

Perchè la commedia di Chris Columbus ha riscosso un tale successo in Polonia?

Ogni anno, nel periodo di Natale, circa 4 milioni di polacchi si riuniscono davanti allo schermo per guardare, ancora una volta, la commedia cult con Macaulay Culkin. Secondo i sondaggi, uno spettatore su tre, con età compresa tra il 16 e i 49 anni, guarda il film diretto nel 1990 da Chris Columbus.

La locandina di Mamma, ho perso l'aereo

Come si spiega un tale successo in un ex Paese comunista? Proprio con il suo passato politico e sociale.

Quando, nel 1992, il blockbuster arrivò nelle sale, la Polonia era appena uscita dall'incubo del regime comunista. Nel 1991 si tennero le prime elezioni libere fin dagli anni '20, nel 1993 le ultime truppe sovietiche abbandonarono ufficialmente il Paese.

La Polonia degli anni '90, dunque, guardava con adorazione a tutto ciò che era americano.

Gli Stati Uniti erano l'orizzonte del desiderio per tutti coloro che avevano vissuto per anni all'ombra delle politiche austere del regime.

Se prima del 1992 in Polonia erano già arrivate le produzioni con Chuck Norris e Sylvester Stallone, Kevin McCallister fu il primo "ambasciatore" dello scintillante e rassicurante stile di vita americano.

Mamma, ho perso l'aereo torna in TV anche in Italia, durante le feste di Natale, proprio stasera su Italia 1, a partire dalle 21:20. In streaming è disponibile su Disney+.