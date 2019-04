Ma cosa ci dice il cervello: il primo trailer ufficiale del nuovo film con Paola Cortellesi

Comincia a svelarsi nel primo trailer ufficiale Ma cosa ci dice il cervello, il nuovo film con protagonista Paola Cortellesi. In attesa del 18 aprile, giorno della sua uscita al cinema, in cui potremo finalmente sapere qualcosa in più sulla vita della misteriosa Giovanna.

Chi è Giovanna (Paola Cortellesi)? Una donna apparentemente dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Tutta apparenza: Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi "Fantastici 5", tra ricordi e risate Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell'assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

Ecco il trailer di Ma cosa ci dice il cervello:

Giovanna è alle prese con una bizzarra competizione: come altri genitori, spiegare ai compagni di scuola della piccola Martina in cosa consista il suo lavoro. Infermiere, astronaute, eroici vigili del fuoco... Giovanna può solo vantare di calcolare le percentuali delle trattenute statali dalle buste paga. Quello che nessuno sa è che, nella realtà, Giovanna è una addestratissima agente sotto copertura. E metterà tutta la pratica appresa in anni di addestramenti in quella che è la sua nuova missione: vendicare i vecchi amici dai piccoli torti quotidiani, senza mai scoprirsi troppo.

Dopo la divertente commedia Come un gatto in tangenziale, la coppia (anche nella vita) formata da Paola Cortellesi e dal regista Riccardo Milani torna a lavorare insieme per questa nuova avventura cinematografica tutta da ridere. Nel cast, oltre a Paola Cortellesi, anche Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Giampaolo Morelli, Claudia Pandolfi, Alessandro Roja e Carla Signoris. Ma cosa ci dice il cervello è una produzione Wildside e Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema e TIMVISION.