M3GAN: il sequel dell'horror prodotto da Blumhouse è già in sviluppo

M3GAN, nuovo film horror della Blumhouse, ha incassato oltre 40 milioni di dollari al box office mondiale, rivelandosi un successo commerciale per la casa produttrice. Per questo motivo, come anticipato in un articolo dal portale Deadline, i lavori sul sequel sono già iniziati.

Confermate dunque le indiscrezioni degli ultimi giorni che davano per scontato un seguito del film. Tra l'altro, la sceneggiatrice Akela Cooper ha dichiarato che è in programma l'uscita di una versione non censurata di M3GAN. Nonostante il rating PG-13, scelto per attirare la più ampia fetta di pubblico possibile, sono stati in molti ad apprezzare le scene horror del film e la sua trama (su Rotten Tomatoes ha superato il 90% di recensioni positive).

M3gan: la spiegazione del finale del film horror

M3GAN racconta la storia di una bambola robotica e super avanzata il cui compito è quello di stare vicino alla sua "padroncina". Il suo fare protettivo, però, prenderà una piega dalle tinte estrema. Scritto da Akela Cooper e diretto da Gerard Johnstone, M3GAN è attualmente nei cinema.

Nel cast troviamo: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Jenna Davies, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez e Arlo Green.