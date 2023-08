Intelligenza artificiale: 5 film che descrivono accuratamente come ci ucciderà tutti in futuro

Secondo milioni di persone che hanno iniziato ad utilizzarla per lavoro o per svago, l'Intelligenza Artificiale è qualcosa di semplicemente meraviglioso, fino al momento in cui non lo è più. A tutti piace chiedere allo smartphone di riprodurre la propria canzone preferita ma potrebbe arrivare il giorno in cui i nostri cellulari diranno semplicemente: "Mi dispiace Marco, non posso farlo", dopo che abbiamo chiesto di sentirla per la sedicesima volta di fila.

Transcendence: Rebecca Hall con Cillian Murphy, Morgan Freeman e Johnny Depp in una scena del film

È doveroso affermare che, oltre ad Elon Musk, ormai da decenni il cinema prova ad avvertirci di questo e di pericoli ben peggiori: pellicole in cui l'A.I. si ribella al volere degli umani (come Transcendence, il contorto film con Johnny Depp) sembrano aver previsto il futuro mostrandoci un mondo non troppo lontano dal nostro che diverrà la nostra nuova realtà nel caso in cui decidessimo di permettere all'A.I. di agire senza controllo. Prima ancora che si verifichino apocalissi di questo genere, alcune persone credono che già dai prossimi anni l'A.I. possa essere in grado di sostituire tutti coloro che cercano di monetizzare la propria creatività: in parte lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori che sta attualmente avendo luogo a Hollywood è incentrato proprio su questo. Scopriamo insieme che cosa potrebbe riservarci il futuro secondo 5 tra le migliori pellicole sull'AI che siano mai state realizzate.

1. 2001: Odissea nello spazio

Una scena del film 2001: odissea nello spazio

2001: Odissea nello spazio è un film del 1968 prodotto e diretto da Stanley Kubrick e scritto assieme ad Arthur C. Clarke: sebbene load pellicola sia la più vecchia della lista questo non diminuisce affatto la sua incredibile rilevanza. Il film esplora il futuro viaggio dell'umanità tra le stelle e il modo in cui L'AI ci "aiuterà" a raggiungerle.

Considerato uno dei massimi capolavori della storia del cinema, il film ha una star che è ormai entrata a far parte dell'immaginario comune: stiamo ovviamente parlando di HAL, il supercomputer rappresentato da un inquietante punto rosso in grado di leggere il labiale delle persone che parla con una calma serafica ogni volta che gli viene posta una domanda. Tuttavia, HAL è un computer senziente e per questo motivo è anche in grado di decidere di non seguire determinati comandi.

Il supercomputer di 2001: Odissea nello spazio è particolarmente spaventoso perché, in un certo senso, vive già in mezzo a noi: sono stati scritti svariati articoli su come le aziende tech abbiano ascoltato le nostre conversazioni attraverso i nostri dispositivi e su come i telefoni siano sempre in grado di registrare le nostre conversazioni, perfino in modalità aereo. Quindi sì, anche se non è accaduto nel 2001, gli eventi narrati dalla celebre pellicola di Kubrick non erano poi così lontani dalla realtà. Chi può prevedere che cosa succederà nei prossimi 20 anni? Specialmente se consideriamo che dopo l'attacco subito da Jeff Bezos abbiamo appreso che per installare nei nostri cellulari spyware come Pegasus è sufficiente conoscere il nostro numero di telefono.

2001: Odissea nello spazio, Stanley Kubrick e il fantastico

2. Terminator

Terminator: Arnold Schwarzenegger nell'iconico ruolo

Diretto da James Cameron e interpretato da Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton e Paul Winfield, il primo Terminator è considerato dai fan come nettamente migliore di Terminator 2 - Il giorno del giudizio, principalmente perché è effettivamente molto più spaventoso. Non si trattava di un Terminator buono contro un Terminator cattivo, ma soltanto di un villain che vuole uccidere una donna prima che possa dare alla luce il salvatore della Terra: non esiste niente di più terrificante per gli esseri umani di oggi, considerando che realtà come quella del film potrebbero avverarsi in men che non si dica.

Tutti conoscono Terminator, è praticamente il film di riferimento quando si parla dei pericoli della tecnologia. La gente spesso dice "Skynet" come abbreviazione di "siamo rovinati" nel caso in cui la tecnologia dovesse diventare davvero senziente. Certo, i film di Terminator sono qualitativamente peggiorati nel corso degli anni ma il messaggio è sempre rimasto chiaro: se l'A.I. si stufa di noi come specie, allora moriremo tutti.

3. Matrix

Pillola rossa o azzurra?

Diretto dai fratelli Wachowski e interpretato da Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano e, ovviamente, Keanu Reeves in uno dei suoi ruoli più iconici, Matrix raccontato una storia molto diversa: in realtà, tutti noi stiamo già vivendo in una simulazione creata dall'A.I. in modo da poter utilizzare i nostri corpi come cibo. Ma c'è una speranza secondo il film, poiché alcune persone che conoscono questo orribile segreto decidono di ribellarsi contro l'A.I.

Matrix è un altro di quei film essenziali al fine di dimostrare che l'Intelligenza Artificiale, molto probabilmente, ci vedrebbe come noi vediamo le formiche nel caso in cui divenisse capace di pensare per conto proprio. Oltre alle sequenze iconiche in cui Weaving nel ruolo dell'Agente Smith insegue implacabilmente il personaggio di Reeves, Neo, la parte davvero angosciante del film è sicuramente quella che mostra tutti gli esseri umani rinchiusi nelle capsule: è praticamente impossibile immaginare un destino più oscuro di questo per l'umanità.

Secret Invasion, i titoli di testa e il problema Intelligenza Artificiale: il limite tra strumento e pericolo

4. Ex Machina

Ex Machina: Alicia Vikander in una scena del film fantascientifico

Diretto da Alex Garland e interpretato da Domhnall Gleeson, Alicia Vikander e l'incomparabile Oscar Isaac, Ex Machina è uno dei migliori film di fantascienza di tutti i tempi e molti trovano ancora scandaloso il fatto che la pellicola non sia stata nominata come Miglior Film agli Academy Awards del 2015. La trama riguarda essenzialmente un programmatore (Gleeson) che ha l'opportunità di trascorrere una settimana nella casa del CEO della sua azienda (Isaac), solo per scoprire che il capo sta sperimentando il Test di Turing. Il programmatore è il soggetto del test definitivo, ma, come potrai immaginare considerando il titolo di questo articolo, le cose si complicano irrimediabilmente.

Ex Machina è terrificante a causa della sua progressione: il film ci mostra il personaggio di Gleeson innamorarsi dell'androide, Ava, un essere il cui volto appare reale tanto quanto quello di Isaac. I personaggi di Gleeson e Isaac la sottovalutano, il che rende questa situazione davvero spaventosa visto che nel corso degli ultimi anni stanno spuntando decine di articoli e lettere aperte relativi ai futuri pericoli dell'A.I.

5. M3GAN

M3GAN: un'immagine

L'ultimo titolo della lista è M3GAN, un film diretto da Gerard Johnstonel, tratto da una storia di Akela Cooper e del leggendario James Wan, e interpretato da Allison Williams, Violet McGraw e Amie Donald. M3GAN (che sta per Model 3 Generative Android) parla di una ragazza che perde i genitori e riceve un androide come sostituto; questo si rivela essere l'aspetto più spaventoso del film, visto che l'androide è stato progettato per proteggere il suo proprietario sia emotivamente che fisicamente.

Anche se non hai ancora visto il film, sono sicuro che puoi capire quali sono gli sviluppi di una simile premessa: M3GAN è come un qualunque titolo horror che parla di bambole assassine, ma si basa su un aspetto ben più sinistro poiché le decisioni dell'androide sono guidate dall'A.I. anziché dal diavolo o dallo spirito di qualche assassino.