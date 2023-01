M3GAN: la sceneggiatrice annuncia una possibile versione senza censura

M3GAN, nuovo film horror prodotto dalla Blumhouse, sta diventando uno dei progetti più apprezzati dello studio a pochi giorni dall'uscita nelle sale. Nonostante il rating PG-13, scelto per attirare la più ampia fetta di pubblico possibile, sono stati in molti ad apprezzare le scene horror del film e la sua trama (su Rotten Tomatoes ha superato il 90% di recensioni positive).

A quanto pare, però, c'è all'orizzonte una versione più violenta e senza censura del film, come dichiarato dalla sceneggiatrice Akela Cooper ai microfoni del Los Angeles Times: "Non voglio remare contro la Universal, li adoro e capisco che abbiano cercato di attirare anche un pubblico di teenager soprattutto quando il trailer del film è diventato virale. Ma dovrebbe arrivare una versione senza censura....ho sentito che ci stanno lavorando. Nella versione originale c'erano molte più uccisioni ed il film era molto più violento. Non stiamo parlando di un massacro alla Malignant, ma la bambola uccideva diverse persone che invece James Wan ha preferito mantenere in vita. Io invece ci ero andata giù pesante nello sceneggiatura, il mio humor è molto dark".

M3GAN racconta la storia di una bambola robotica e super avanzata il cui compito è quello di stare vicino alla sua "padroncina". Il suo fare protettivo, però, prenderà una piega dalle tinte estrema. Scritto da Akela Cooper e diretto da Gerard Johnstone, M3GAN è arrivata il 4 gennaio nei cinema. Nel cast troviamo: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Jenna Davies, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez e Arlo Green.