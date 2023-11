M3gan 2.0, James Wan anticipa: 'Esplorerà l'universo dell'intelligenza artificiale'

In M3gan 2.0, James Wan esplorerà l'universo dell'intelligenza artificiale. Il celebre regista horror, noto per i franchise di Saw e The Counjouring, ha rivelato ad Empire magazine che il sequel targato Blumhouse, M3gan 2,0, approfondirà il mondo dell'IA, un tema che è diventato molto più rilevante dopo l'uscita del primo film, M3GAN.

"È ancora presto, ma M3gan sta tornando in grande stile. Il primo film è arrivato proprio nel momento giusto, quando le preoccupazioni sull'IA stavano aumentando, e nel prossimo film ci appoggeremo sicuramente a questo. Stiamo esplorando ulteriormente l'universo dell'IA", ha detto Wan durante l'intervista. Intanto sono stati annunciati ufficialmente la data e il titolo di M3gan 2,0.

M3gan è un horror sull'intelligenza artificiale di Universal Pictures e Blumhouse Productions, prodotto da Jason Blum e James Wan. Il film racconta la storia di una bambola robotica il cui compito è quello di stare vicino alla sua "padroncina". Il suo fare protettivo, però, prenderà una piega dalle tinte estrema. Scritto da Akela Cooper e diretto da Gerard Johnstone, M3gan è arrivata il 4 gennaio nei cinema. Il cast comprende: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Jenna Davies, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez e Arlo Green. Dopo il grande successo che il primo film ha ottenuto tra pubblico e la critica, Blumhouse ha confermato il sequel del progetto, M3gan 2.0, che arriverà nelle sale il 17 gennaio 2025.