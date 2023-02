M3GAN: Jason Blum spinge i fan al cinema, l'obiettivo è quello di raggiungere i 100 milioni al botteghino

Recentemte Jason Blum, il fondatore e amministratore delegato della Blumhouse Productions, ha condiviso un tweet dedicato a M3GAN, spingendo il pubblico di tutto il mondo a vederlo più volte possibile così da raggiungere i 100 milioni di dollari. Quasi tutti i fan hanno scherzato sulla questione, evidenziando nuovamente l'accoglienza generale della pellicola anche sui social.

Sembra proprio che il successo di M3GAN non sia bastato a Jason Blum, che è tornato su Twitter per cercare di incrementare ancora di più i numeri della pellicola horror.

"Se non avete ancora visto M3GAN, per favore fatelo il prima possibile. Ne ho bisogno per arrivare a 100 milioni ai botteghini nazionali e proseguire il cammino. Vi ringrazio", si legge sul suo profilo Twitter personale. Il post ha immediatamente attratto una marea di reazioni da parte dei fan, raccogliendo per lo più reazioni divertite.

M3gan 2: rivelati titolo e data d'uscita del sequel dell'acclamatissimo horror

Vi ricordiamo che i risultati raggiunti dal film hanno aperto i lavori su un seguito dal titolo M3GAN 2.0. Per adesso sappiamo che la sceneggiatura sarà curata da Akela Cooper, mentre alla produzione troveremo Michael Clear e Judson Scott per Atomic Monster, Ryan Turek per Blumhouse e Adam Hendricks e Greg Gilreath per Divide/Conquer. Oltre alla conferma di Violet McGraw e Allison Williams nel cast, non sappiamo ancora chi troveremo alla regia.