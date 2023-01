M3gan 2: rivelati titolo e data d'uscita del sequel dell'acclamatissimo horror

M3GAN, l'horror sulla bambola assassina che ha sancito la collaborazione tra la Blumhouse di Jason Bloom e la Atomic Monster di James Wan, sbancando i botteghini di tutto il mondo, avrà un suo sequel.

Dal momento che si tratta di una bambola dotata di intelligenza artificiale, il film si chiamerà M3gan 2.0 e arriverà nelle sale cinematografiche il 17 gennaio del 2025. Nel cast sono state già confermate le protagoniste del primo film, ovvero Violet McGraw e Allison Williams.

La sceneggiatura sarà scritta da Akela Cooper, mentre la produzione è affidata a Michael Clear e Judson Scott per Atomic Monster, Ryan Turek per Blumhouse e Adam Hendricks e Greg Gilreath per Divide/Conquer. Non è ancora noto se Gerard Johnstone tornerà dietro la macchina da presa.

M3gan, la recensione: una (nuova) bambola assassina e il lato più scary dello sci-fi

Intanto, mentre si fanno i piani per il futuro, continua la cavalcata inarrestabile di M3gan al botteghino, che ha incassato quasi 100 milioni di dollari nel mondo. Del resto Jason Blum è famoso per essere il re Mida dei film dal budget ridottissimo che diventano poi dei franchise amatissimi, vedi il caso di Paranormal Activity, Insidious, La notte del giudizio o Sinister.