M3GAN: James Wan non nega la possibilità di un sequel

L'uscita di M3GAN nei cinema è attesissima dal grande pubblico, specialmente dopo che il nome di James Wan è stato associato alla produzione del film. Anche se per adesso è precoce parlare del futuro del franchise, dato che sta debuttando in questi giorni nelle sale di tutto il mondo, sembra che la possibilità di un sequel aleggi nell'aria.

M3GAN: una scena del film

Durante un'intervista con Collider, precedente all'uscita di M3GAN, Gerard Johnstone, suo regista, ha dichiarato apertamente che nei prossimi progetti ci sarebbe "un sequel, ma dovremo aspettare e vedere".

James Wan, presente all'incontro con la stampa, senza troppi giri di parole, non ha in alcun modo negato questa possibilità: "Quello che dirò è che in tutti i miei film, che si tratti di The Conjuring, o Saw, o Malignant, o M3GAN, ci piace pensare a un mondo più grande. Per me si tratta di creare questo contesto narrativo, e sapere chi sono i personaggi, dove potrebbe potenzialmente andare la storia, e poi costruire qualcosa di ancora più grande, arrivando a dire: 'Okay, sto raccontando qualcosa ma contemporaneamente so che sta succedendo altro altrove'. Quindi se siamo abbastanza fortunati da avere sequel allora avremo un'idea di dove vogliamo andare".

Scritto da Akela Cooper e diretto da Gerard Johnstone, M3GAN è disponibile nei cinema. Nel cast troviamo: Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng, Jenna Davies, Amie Donald, Brian Jordan Alvarez e Arlo Green.