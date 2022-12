M3GAN, James Wan risponde alle critiche dei fan dell'horror sul rating

Il produttore e regista James Wan risponde alle critiche dei fan dell'horror in merito alla classificazione di M3gan, pellicola in uscita il 4 gennaio nelle sale cinematografiche.

I fan dei film horror vorrebbero per le pellicole del genere una valutazione R, mentre il film M3GAN, prodotto da James Wan, è stato classificato PG-13. Questo ha portato molti fan a rivolgersi ai social per esprimere la loro insoddisfazione per la valutazione MPAA.

I produttori della pellicola, James Wan e Jason Blum, hanno deciso di rispondere ai fan.

Il duo di produttori ha parlato con The Hollywood Reporter in merito al rating PG-13 di M3GAN. Wan ha dichiarato che la valutazione dovrebbe adattarsi al film, e che un PG-13 è appropriato per il film sulla bambola AI-Killer. "Ascolta, ho fatto film PG-13 e ho fatto film vietati ai minori. Quindi penso che riguardi tutto ciò che è più adatto per il film, e anche se M3GAN è un film spaventoso, gli adolescenti lo apprezzeranno davvero. A loro piacerà molto e penso che parlerà loro in grande stile".

James Wan ha realizzato nella sua carriera film PG-13 meravigliosamente spaventosi. Uno dei suoi più grandi successi è il ben accolto dalla critica, Insidious.

Jason Blum ha poi continuato a sostenere il rating PG-13, affermando che alcuni dei migliori film horror non sono classificati R. "Alcuni dei film più spaventosi di tutti i tempi sono PG-13, quindi non do troppa importanza al mal di pancia. Vai a vedere il film e poi raccontamelo".

Intanto, secondo quanto riportato da CinemaBlend, chi ha visto il film in anteprima ha dato pareri positivi. Questo sembra aver portato la Universal ad iniziare a parlare di un possibile sequel ancora prima che la pellicola arrivi nelle sale cinematografiche. M3GAN uscirà infatti il 4 gennaio 2023.