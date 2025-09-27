M. Il figlio del secolo, la stagione 2 è davvero cancellata? Sky risponde ad Antonio Scurati

Interrogato sulla seconda stagione della pluripremiata serie dal romanzo dello scrittore, l'Executive Vice President Sky Studios, Nils Hartmann, ha spiegato che ci sono molte difficoltà per la sua realizzazione

La presentazione dei palinsesti Sky all'evento What's Next, tenutasi a Milano lo scorso 24 settembre, ha rivelato novità e ritorni della stagione 2025/2026 appena iniziata. Una domanda emersa ha riguardato proprio un annuncio non pervenuto: la seconda stagione, presunta, di M. Il figlio del secolo.

Dopo l'accoglienza entusiasta dei primi episodi da parte di critica e pubblico, sembrava cosa fatta, e invece, da aggiornamento di Antonio Scurati, sembra che la stagione 2 della serie tratta dai suoi romanzi sia stata ora messa definitivamente tra i progetti accantonati.

M. Il figlio del secolo: le dichiarazioni di Antonio Scurati a Giffoni

M - Il figlio del secolo

Al festival di Giffoni 2025, infatti, lo scrittore aveva dichiarato che quasi sicuramente non si sarebbe fatta una seconda stagione. Si era detto rammaricato, considerandola "una sconfitta culturale e non solo artistica", figlia di un'Italia evidentemente non pronta a confrontarsi con la storia del Fascismo, rischiando di raccontare un periodo storico buio proprio quando emergono nuove derive autoritarie.

A non aiutare, secondo lui, l'ingente quantità di denaro necessaria per una produzione di questa portata - ma chi ha visto la serie sa che quel budget si è visto tutto - e la situazione politica a rischio censura, tanto che è stato difficile vendere la serie negli Stati Uniti, infine acquisita da MUBI.

La risposta di Sky alle parole dello scrittore

M. Il figlio del secolo: Luca Marinelli sul set della serie Sky

Nils Hartmann, Executive Vice President Sky Studios per l'Italia, ha chiarito la situazione produttiva sulla eventuale stagione 2. Come ha infatti spiegato, nessuno ha mai davvero fatto calare il sipario su una serie tv costata molto - 65 milioni di euro - ma che ha anche restituito grande lustro alla piattaforma.

"M. Il figlio del secolo è un progetto molto ambizioso e difficile da costruire per il mercato internazionale di oggi. Stiamo discutendo una soluzione con Frematle, la società di produzione. Non è semplice ma le dichiarazioni di Scurati non hanno alcun impatto sulla nostra decisione".

Hartmann ha poi continuato: "Abbiamo mandato in onda e promosso a voce alta la prima stagione, quindi non c'è nessun motivo politico per non realizzare un secondo capitolo, ma è complicato costruirlo".

I prossimi libri della saga di Antonio Scurati

È una pentalogia quella sulla vita di Benito Mussolini e l'ascesa (e caduta) del fascismo, tutta pubblicata da Bompiani. Il primo libro M. Il figlio del secolo, pubblicato nel 2018, vinse il Premio Strega l'anno dopo. Seguono M. L'uomo della provvidenza (2020) - da cui dovrebbe essere tratta la seconda stagione, M. Gli ultimi giorni dell'Europa (2022), M. L'ora del destino (2024), e M. La fine e il principio (2025), uscito ottant'anni dopo la morte del Duce nell'anniversario della liberazione d'Italia.