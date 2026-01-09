Il 2025 degli italiani tra distopie e drammi: la classifica di film e serie tv più guardati

Il 2025 si conferma un anno straordinario per lo streaming in Italia, segnato da grandi ritorni, nuovi fenomeni globali e un forte orgoglio per le produzioni italiane. A raccontarlo è JustWatch, la più grande guida di film e serie TV in streaming al mondo, con il suo report basato sull'analisi delle interazioni e dei comportamenti di milioni di utenti italiani tra il 1° gennaio e il 10 dicembre 2025.

Il report di JustWatch fotografa le preferenze del pubblico italiano attraverso classifiche dettagliate che includono i film e le serie TV più popolari, le nuove uscite più seguite e i titoli italiani più amati, offrendo uno spaccato chiaro delle tendenze che hanno dominato l'anno.

Quali sono i film più visti in Italia nel 2025?

Nel panorama cinematografico del 2025, il pubblico italiano ha premiato un mix equilibrato di grandi produzioni internazionali e titoli più audaci e originali.

A guidare la classifica dei film più popolari in streaming troviamo Conclave, FolleMente e Anora, capaci di catalizzare l'attenzione degli spettatori grazie a storie forti e grande impatto emotivo.

Completano la Top 10 titoli come 28 giorni dopo, Frankenstein, The Substance e Carry-On, confermando il forte interesse del pubblico italiano per il thriller, l'horror e il cinema di genere. Tra le nuove uscite si distinguono Follemente, Frankenstein e A House of Dynamite.

Top Film 2025 secondo JustWatch

Le serie TV più amate dagli italiani nel 2025

Nel panorama seriale del 2025, il pubblico italiano ha premiato un mix di grandi produzioni internazionali e nuove serie capaci di imporsi rapidamente nel dibattito culturale.

A guidare la classifica delle serie TV più popolari in streaming troviamo M. Il figlio del secolo, Adolescence e Squid Game, tre titoli molto diversi tra loro ma accomunati da una forte intensità narrativa e da un'elevata capacità di coinvolgimento.

Completano la Top 10 serie di forte impatto come Monster: La storia di Ed Gein, Il Mostro, Pluribus, The Last of Us e Mercoledì, confermando il continuo interesse del pubblico italiano per i grandi drama, le storie dark e le produzioni ad alto valore narrativo. Tra le nuove uscite, M. Il Figlio del Secolo si afferma come il debutto seriale più seguito dell'anno, seguito da Adolescence e Il Mostro.