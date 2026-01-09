Il 2025 degli italiani tra distopie e drammi: la classifica di film e serie tv più guardati

Il 2025 si conferma un anno straordinario per lo streaming in Italia, segnato da grandi ritorni, nuovi fenomeni globali e un forte orgoglio per le produzioni italiane. A raccontarlo è JustWatch, la più grande guida di film e serie TV in streaming al mondo, con il suo report basato sull'analisi delle interazioni e dei comportamenti di milioni di utenti italiani tra il 1° gennaio e il 10 dicembre 2025.
Il report di JustWatch fotografa le preferenze del pubblico italiano attraverso classifiche dettagliate che includono i film e le serie TV più popolari, le nuove uscite più seguite e i titoli italiani più amati, offrendo uno spaccato chiaro delle tendenze che hanno dominato l'anno.
Quali sono i film più visti in Italia nel 2025?
Nel panorama cinematografico del 2025, il pubblico italiano ha premiato un mix equilibrato di grandi produzioni internazionali e titoli più audaci e originali.
A guidare la classifica dei film più popolari in streaming troviamo Conclave, FolleMente e Anora, capaci di catalizzare l'attenzione degli spettatori grazie a storie forti e grande impatto emotivo.
Completano la Top 10 titoli come 28 giorni dopo, Frankenstein, The Substance e Carry-On, confermando il forte interesse del pubblico italiano per il thriller, l'horror e il cinema di genere. Tra le nuove uscite si distinguono Follemente, Frankenstein e A House of Dynamite.
Le serie TV più amate dagli italiani nel 2025
Nel panorama seriale del 2025, il pubblico italiano ha premiato un mix di grandi produzioni internazionali e nuove serie capaci di imporsi rapidamente nel dibattito culturale.
A guidare la classifica delle serie TV più popolari in streaming troviamo M. Il figlio del secolo, Adolescence e Squid Game, tre titoli molto diversi tra loro ma accomunati da una forte intensità narrativa e da un'elevata capacità di coinvolgimento.
Completano la Top 10 serie di forte impatto come Monster: La storia di Ed Gein, Il Mostro, Pluribus, The Last of Us e Mercoledì, confermando il continuo interesse del pubblico italiano per i grandi drama, le storie dark e le produzioni ad alto valore narrativo. Tra le nuove uscite, M. Il Figlio del Secolo si afferma come il debutto seriale più seguito dell'anno, seguito da Adolescence e Il Mostro.