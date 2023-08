Justin Trudeau: la separazione dalla moglie è stata causata dall'attore Idris Elba?

Cosa ha a che fare il protagonista di Luther con la rottura tra il primo ministro canadese Justin Trudeau e la sua ormai ex moglie Sophie Grégoire? Apparentemente nulla, stando alle dichiarazioni fatte dalla coppia, eppure alcuni utenti di internet hanno rispolverato una vecchia storia mai chiarita che vede coinvolto proprio Idris Elba.

Già nel 2020, infatti, era emersa la teoria di una presunta relazione tra Sophie Grégoire e l'attore a seguito di un evento di beneficenza WE Day a cui i due avevano partecipato insieme. A farli scoprire sarebbe stato, all'epoca, il Covid-19: Sophie Grégoire era risultata positiva e messa in isolamento il 16 marzo 2020, proprio lo stesso giorno in cui l'attore annunciava su Twitter che anche lui e sua moglie erano positivi. Idris Elba spiegava che si era sottoposto al test per il Covid-19 poiché era stato a contatto con una persona positiva la settimana precedente, periodo che coincideva con l'evento insieme a Sophie Grégoire.

Troppo semplice pensare che i due si fossero infettati stando nella stessa stanza per un tempo prolungato e a distanza ravvicinata, per di più senza mascherina in un periodo, marzo 2020, in cui il virus era ancora poco conosciuto e non si conoscevano bene i rischi. Molto più allettante pensare, come hanno fatto fin da subito alcuni utenti, che tra i due ci fosse ben di più di un rapporto istituzionale: Elba e la Grégoire, stando ai rumors, avrebbero contratto il virus perché avevano una relazione intima.

La stessa relazione che, oggi, viene di nuovo tirata in ballo come causa scatenante del divorzio di Grégoire da Justin Trudeau, anche se non c'è nessuna prova in merito e nessuno degli attori coinvolti ha tirato in ballo presunti tradimenti. Al contrario la coppia - ex coppia ormai - è apparsa anche negli ultimi tempi molto vicina come ha sottolineato proprio il primo ministro nel suo post: "Come sempre, rimaniamo una famiglia unita con profondo amore e rispetto l'uno per l'altra e per tutto ciò che abbiamo costruito e continueremo a costruire". Come se non bastasse l'attore del MCU è felicemente sposato dal 2019 con la modella Sabrina Dhowre, ma si sa il gossip ha sempre un suo fascino!