Luther: annunciato il regista del film con Idris Elba

Novità in arrivo sul film ispirato a Luther, la popolare serie inglese che vede Idris Elba nei panni di un detective borderline di Londra. Il film ha adesso un regista: si tratta di Jamie Payne, che ha diretto la quinta stagione della serie tv.

Idris Elba e Warren Brown a caccia di criminali nei vicoli di Londra in Luther

Luther, creato da Neil Cross, è andato in onda per cinque stagioni dal 2010 al 2019. Idris Elba interpreta l'Ispettore Capo John Luther, ruolo che gli ha fruttato numerosi premi, incluso un Golden Globe.

Collider conferma l'ingaggio di Jamie Payne alla regia del film prodotto da Netflix e BBC. La notizia è stata riportata in un primo tempo sul blog Giant Freakin Robot. Payne ha diretto tutti e quattro gli episodi di Luther 5 dopo essersi fatto le ossa in Doctor Who, Outlander e The White Princess.

Secondo Idris Elba, le riprese di Luther inizieranno a settembre. Ulteriori dettagli sulla trama e su come il film potrebbe legarsi alla serie TV rimangono sconosciuti. Non è nemmeno noto se il film affronterà le recenti critiche della Diversity Chief della BBC Miranda Wayland, che ha affermato di non ritenere che la serie originale fosse autenticamente diversa perché il personaggio di Idris Elba non ha amici neri.

